Pago Fácil integra los servicios de Western Union en su billetera virtual

Pago Fácil incorpora en su billetera virtual los servicios de Western Union. Con esta integración, los usuarios pueden recibir o realizar envíos internacionales de dinero a más de 200 países y territorios desde una misma aplicación. El sistema funciona para dispositivos Android o iOS.

Entre otros beneficios, la billetera permite invertir el saldo disponible para generar rendimiento diario, así como realizar transferencias entre cuentas bancarias y otras billeteras digitales. Además, los usuarios pueden depositar y retirar efectivo sin costo adicional en las más de 6.500 sucursales de Pago Fácil en todo el país. Quienes utilizan la billetera también acceden a un programa de beneficios en diversos rubros como supermercados, cines, gastronomía y otros.



“Esta billetera representa la evolución natural de dos marcas con gran trayectoria en el país. Combina la capilaridad física de Pago Fácil con la globalidad de Western Union para ofrecer una experiencia simple, integrada y pensada especialmente para dar respuesta a las necesidades de nuestra amplia cartera de clientes”, comentó Maximiliano Babino Gerente General de Western Union para Argentina, Uruguay y Paraguay.



RM