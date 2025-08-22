Apple anunció que aumentó el precio de mensual de su plataforma de transmisión TV+ en un 30%. De esta forma, el servicio tendrá un valor de US$ 13. La medida aplica a Estados Unidos y determinados mercados internacionales, según informaron desde la compañía en un comunicado difundido por correo electrónico.

Apple TV+ que hasta el momento costaba US$10 al mes también comunicó que la suscripción anual a TV+ se mantendrá en US$99. Asimismo detallaron que modificarán el precio del paquete de servicios Apple One.

Disney+ se adapta al bolsillo de los argentinos

Con esta suba, Apple se suma a otras plataformas que se vieron en la necesidad de aumentar sus precios de suscripción. A diferencia de Netflix (NFLX), Disney+ y HBO Max, el servicio TV+ solo se ofrece en un plan único, en vez de una serie de niveles que incluyen versiones con publicidad.

Según información de Bloomberg Línea, Apple TV+ se había quedado atrás en cuanto a número de suscriptores desde su lanzamiento en 2019. Pese a esto, su programación original sigue cosechando elogios. En julio, la compañía recibió 81 nominaciones al Emmy, de las cuales 27 fueron para Severance en su segunda temporada.

En términos más generales, el sector de servicios se mantiene como un punto fuerte para Apple. Los ingresos de este negocio aumentaron un 13% hasta los US$27.400 millones el trimestre pasado.