Qué acciones se dispararon en Wall Street gracias a Warren Buffett

Pese a estar cerca de retirarse, Warren Buffett continúa demostrando por qué es uno de los inversores más respetados y seguidos en el mundo. En las últimas horas, el "Oráculo de Omaha" reveló que, durante el segundo trimestre, adquirió más de 5 millones de acciones de la compañía UnitedHealth Group lo que provocó una disparada en el valor de los títulos cercano al 14%.

Cabe señalar que, en el último año, el valor de estas acciones habían perdido casi la mitad de su valor como consecuencia de las dificultades que atravesaba la firma para adaptarse a los crecientes costos de la atención médica y a los cambios en los planes de reembolso del gobierno estadounidense.

8 elecciones clave que explican la gran fortuna de Warren Buffett

La noticia de la participación de Buffett, sugiere que los inversionistas creen que la acción no refleja su perspectiva a largo plazo. Sin embargo, la recuperación podría ser lenta, ya que UnitedHealth calcula que se gastarán miles de millones de dólares en gasto médicos adicionales en el futuro.

“El voto de confianza de Buffett valida el valor a largo plazo de UnitedHealth, pero la gerencia necesita recuperar la confianza y la credibilidad de los inversionistas y volver a su reputación de superar y aumentar las acciones del pasado", señaló James Harlow, vicepresidente senior de Novare Capital Management.

El posicionamiento de Berkshire Hathaway en la firma de seguros representa el retorno de Buffett a UnitedHealth, en la que mantuvo una participación 2006 y 2009.

La palabra que eligieron Bill Gates y Warren Buffett para definir todo su éxito

Warren Buffett se aleja de Apple

Berkshire Hathaway volvió a reducir su posición en Apple. Fue en un 6,67% durante el segundo trimestre de 2025, vendiendo 20 millones de acciones, valoradas en 4.000 millones de dólares.

A pesar del recorte, la firma de la manzana se mantiene como la principal acción en cartera del inversor, con 280 millones de acciones valoradas en más de 57.000 millones de dólares, lo que representa el 22,3% del total.

Es la primera vez que reduce posiciones en la empresa desde finales del año pasado. En 2023 y 2024 redujo posiciones en la empresa tecnológica, para dedicar el dinero a inversiones de perfil conservador.

RM