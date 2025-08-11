Quién es Lip-Bu Tan, el CEO al que Trump le exigió la renuncia

En medio de su conflicto comercial con China, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, exigió la renuncia de Lip-Bu Tan, CEO de Intel, acusándolo de tener vinculación con China.

En ese sentido, cabe señalar que el empresario fue designado en su nuevo cargo en marzo de 2025. De acuerdo con la información brindada por la compañía, Tan es un experimentado ejecutivo que cuenta con más de dos décadas de experiencia en semiconductores y software. Asimismo es una persona con muchos contactos a lo largo y ancho del ecosistema tecnológico.

Antes de ocupar el puesto de director ejecutivo en Intel, Tan se desempeñó como director ejecutivo de Cadence Design Systems Inc. y fue miembro de su junta directiva. Durante sus 12 años al frente de la compañía, lideró la reinvención de la empresa e impulsó una transformación cultural centrada en la innovación centrada en el cliente, lo que le permitió a Cadence más que duplicar sus ingresos, ampliar los márgenes operativos y superar significativamente el rendimiento del mercado.

También, es socio y director fundador de Walden Catalyst Ventures y presidente de Walden International, una firma líder de capital riesgo. Incluso, formó parte de las juntas directivas de las empresas públicas Credo Technology Group y Schneider Electric.

Gracias a su trabajo dentro de la industria recibió varios reconocimientos, incluyendo el Premio Robert N. Noyce 2022, el máximo galardón de la Asociación de la Industria de Semiconductores, y fue nombrado uno de los 50 Mejores Capitalistas de Riesgo según Forbes.

Tan tiene una Licenciatura en Ciencias en Física de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, una Maestría en Ciencias en Ingeniería Nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts y un MBA de la Universidad de San Francisco.

Donald Trump contra Lip-Bu Tan

En los últimos días, comenzó a circular la información de que el presidente Donald Trump habría exigido la renuncia inmediata de Lip-Bu Tan a su cargo en Intel. El motivo de esta decisión sería sus supuestos vínculos con empresas en China.

"El CEO de INTEL tiene un serio conflicto de intereses y debe renunciar, inmediatamente. No hay otra solución a este problema", publicó Trump en su plataforma Truth Social, según información de Swissinfo.

No es la primera vez que Tan recibe este tipo de denuncias. De hecho, el posteo del líder republicano se da después de que el congresista republicano, Tom Cotton, enviara una carta a Intel haciendo esta denuncia. En la misma, el Senador también resaltó el papel de Tan como exdirector de Cadence Design Systems, una empresa que produce programas usados por los grandes diseñadores de microchips.

La compañía, escribió Cotton, "se declaró culpable de vender ilegalmente sus productos a una universidad militar china y de transferir su tecnología a una empresa china de semiconductores asociada sin obtener licencias". Tan dirigía la empresa en ese momento, agregó.

A través de un comunicado, el hasta ahora CEO de la compañía, aseguró que Intel está "colaborando con el gobierno Trump para abordar las preocupaciones planteadas y garantizar que los funcionarios dispongan de toda la información

