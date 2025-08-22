Buepp suma pagos sin contacto con grandes descuentos

Buepp, la billetera virtual del Banco Nación, incorporó la tecnología NFC. De esta forma, los usuarios podrán hacer pagos más ágiles, seguros, y "contactless". Además, la nueva modalidad cuenta con importantes descuentos. Por ejemplo, en movilidad brinda un 100% de descuento para viajar en los subtes de la Ciudad de Buenos Aires.

El descuento también aplica a los viajes en colectivo, exclusivamente en las unidades que cuentan con las nuevas terminales aptas para el pago con NFC; y también en los nuevos buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires (Ebus), que conectan Retiro con Parque Lezama. La promoción tiene un tope de $10.000 por tarjeta, exclusivamente con Visa Débito y Crédito, a través de Buepp desde teléfonos con sistema operativo Android con funcionalidad NFC.

Además de la promoción en transporte, tiene otras dos novedades:

➢ MCDONALD´S: 20% de descuento todos los días en las compras presenciales, pagandocon Visa Crédito y Débito, a través de buepp contactless/NFC (tope: $10.000 mensual por tarjeta).

➢ FARMACITY: 20% de descuento los miércoles en las compras presenciales pagando con Visa Crédito y Débito, a través de la opción Buepp Contactless/NFC (tope: $5.000 mensual por tarjeta).

Al respecto, Matías Hirschmann, manager de Buepp, manifestó: “Creemos que los pagos sin contacto mediante tecnología NFC desde los teléfonos móviles serán de uso cada vez más extendido hasta convertirse en la primera opción de los consumidores, por su practicidad, seguridad y agilidad. Desde Buepp queremos impulsar su utilización con promociones específicas de uso diario y valoradas por los clientes, en rubros como movilidad, gastronomía y cuidado personal.”

Cómo pagar con Buepp NFC/Contacless

En la home de Buepp se visualiza el botón Contactless:

En el primer ingreso, y por única vez, deben configurarse los pagos Contactless, de acuerdo con los pasos que va indicando la billetera: activar la tarjeta y la funcionalidad NFC, y finalmente elegir a Buepp como app predeterminada para pagos Contactless, un paso fundamental para que los pagos apliquen efectivamente con la billetera y funcionen correctamente las promociones

Los reintegros impactan en un plazo no mayor a 20 días y se verán reflejados en los movimientos de Caja de Ahorro o en los movimientos de la Tarjeta de Crédito.

