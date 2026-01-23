Los mejores destinos para descubrir fuera de temporada

Menos turistas, precios más convenientes y experiencias más auténticas. Viajar en temporada baja o intermedia se consolida como una tendencia global entre quienes buscan recorrer el mundo sin multitudes ni costos elevados. Elegir el destino correcto en el mes adecuado puede marcar la diferencia entre un viaje agotador y una experiencia memorable.

Bajo estas premisas, BlinkTrip, la agencia de turismo 3.0 que combina inteligencia artificial generativa con curaduría humana para transformar el turismo a medida, hizo un análisis de los mejores destinos del mundo que conviene visitar según el mes.

“El mes en el que se viaja puede ser tan determinante como el destino elegido”, señala Marcelo Morales Rins, CEO de BlinkTrip, “factores como el clima, la estacionalidad turística y el funcionamiento de servicios inciden directamente en la experiencia final, haciendo que una misma ciudad pueda ofrecer vivencias muy distintas según la época del año”.

La agencia de turismo premiada por National Geographic Traveller que utiliza IA

Viajar fuera de temporada no solo implica ahorrar: permite conocer los destinos con más calma, mejor atención y una conexión más genuina con la cultura local. Elegir bien el mes puede ser la clave para viajar mejor.

BlinkTrip es una startup argentina fundada en 2024 por Marcelo Morales Rins, miembro del equipo fundador del unicornio fintech Ualá. En 2025 la empresa tuvo un crecimiento del 400% alcanzando en tiempo récord U$S 1.000.000 de facturación anual y para 2026 proyectan crecer un 500% , impulsado por la apertura del segmento receptivo argentino y avances de la plataforma a nivel tecnológico con recomendaciones de hoteles y destinos alternativos por tipo de usuario.

Blinktrip nació de la visión de aplicar la precisión de producto y datos del mundo fintech al turismo. Considerando que los viajes a medida son la mejor forma de viajar. “Estamos en un momento único para poder masificar este tipo de viajes al poder reducir el tiempo que toma su creación viajando cuando los destinos pueden generar la mejor experiencia. El objetivo es escalar la personalización sin perder el toque humano, generando herramientas que faciliten decisiones complejas y fortalezcan el rol de los agentes”, dice Morales Rins.

Los mejores destinos mes a mes

Febrero

Portugal

• Mes tranquilo para Lisboa, Oporto y pueblos costeros.

• Buen equilibrio entre clima fresco y ciudades activas.

• Ideal para city breaks y escapadas culturales.

Marruecos

• Días templados y luminosos para medinas, terrazas y zocos.

• Gran diversidad en pocos días: ciudades imperiales, montaña y desierto.

• Muy atractivo para viajeros que buscan contraste cultural.

Marzo

Grecia (continental)

• Sitios arqueológicos abiertos y baja afluencia turística.

• Buen clima para recorrer Atenas y circuitos históricos.

• Excelente momento para viajes culturales tranquilos.

Turquía

• Ideal para Estambul y Capadocia antes del aumento de visitantes.

• Buen clima para caminar por las ciudades y explorar paisajes.

• Combina cultura, historia y arquitectura.

Abril

Jordania

• Uno de los mejores meses para Petra, Wadi Rum y el Mar Muerto.

• Clima equilibrado para excursiones prolongadas.

• Perfecto para viajes cortos e intensos.

Francia

• Primavera temprana con ciudades activas y turismo moderado.

• Ideal para París, castillos del Loira y regiones rurales.

• Excelente combinación de cultura y gastronomía.

Mayo

Italia

• Clima ideal para recorrer ciudades históricas y pueblos.

• Menos multitudes que en pleno verano.

• Excelente para viajes culturales y gastronómicos.

Escocia

• Paisajes verdes, lagos y castillos en pleno esplendor primaveral.

• Ideal para rutas escénicas y naturaleza en su mejor momento.

• Una gran alternativa si el calor empieza a sentirse en otros destinos.

Junio

Perú

• Muy buenas condiciones para Cusco y el Valle Sagrado.

• Días secos y cielos despejados para recorridos culturales.

• Ideal para viajes de historia y naturaleza.

Canadá (este)

• Ciudades y parques naturales plenamente operativos.

• Clima agradable para combinar urbano y naturaleza.

• Buen momento para recorrer varias regiones.

Julio

Albania

• Riviera con playas de aguas cristalinas y pueblos costeros auténticos.

• Excelente combinación de playa, ruinas antiguas y montañas cercanas.

• Ideal para una experiencia europea diferente.

Irlanda

• Paisajes verdes, castillos y pueblos costeros.

• Buenas condiciones para rutas escénicas y recorridos en auto.

• Muy atractiva para viajes tranquilos y naturales.

Agosto

Sudáfrica

• Excelente momento para safaris, con alta visibilidad de fauna.

• Buen clima para combinar naturaleza, ciudades y rutas escénicas.

• Ideal para viajes de aventura y experiencias únicas.

Rumania / Europa del Este

• Alternativa europea menos saturada y más accesible.

• Buen clima para ciudades medievales y zonas rurales.

• Atractiva para viajes culturales distintos.

Septiembre

Uzbekistán

• Clima ideal para recorrer ciudades históricas de la Ruta de la Seda.

• Samarcanda, Bujará y Jiva en uno de sus mejores momentos del año.

• Perfecto para quienes buscan un viaje cultural diferente.

España

• Clima agradable y excelente relación precio–experiencia.

• Ciudades, gastronomía y costa en equilibrio.

• Muy versátil para distintos tipos de viaje.

Octubre

Estados Unidos (Costa Oeste)

• Condiciones ideales para road trips y parques nacionales.

• Menos visitantes que en verano.

• Excelente para viajes escénicos y de naturaleza.

Corea del Sur

• Otoño con colores intensos y clima estable.

• Buen momento para festivales y recorridos urbanos.

• Combina tradición, modernidad y naturaleza.

Noviembre

Japón

• Otoño con clima fresco y paisajes urbanos y naturales muy atractivos.

• Excelente momento para recorrer ciudades y templos.

• Ideal para viajes culturales y gastronómicos.

Nueva York

• Periodo previo a la temporada alta navideña.

• Museos, espectáculos y barrios a pleno funcionamiento.

• Excelente opción para viajes urbanos.

Diciembre

Egipto

• Clima ideal para templos, pirámides y navegación por el Nilo.

• Excelente visibilidad y temperaturas cómodas.

• Perfecto para viajes de historia y arqueología.

Austria / Europa Central

• Ciudades activas con menor afluencia turística.

• Ambiente invernal auténtico y gran oferta cultural.

• Muy atractiva para viajes urbanos y culturales.

Enero

Andalucía (Sur de España)

• Invierno suave para recorrer barrios históricos, patios y plazas sin calor.

• Ciudades activas con tapas, flamenco, museos y mercados.

• Excelente opción para viajes culturales y urbanos.

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

• Clima templado ideal para recorrer la ciudad y el desierto.

• Arquitectura icónica, experiencias urbanas y escapadas al desierto.

• Atractivo para viajes de contraste y estilo urbano.