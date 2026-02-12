Cheaf, la app para conseguir alimentos con descuentos del 50%, cumple un año en el país

Cheaf, la aplicación que permite a supermercados, restaurantes y tiendas ofrecer alimentos excedentes en buen estado con descuentos del 50% o más, celebra su primer aniversario en el país y apuesta a triplicar sus resultados anuales, posicionando al mercado local como uno de los ejes clave de su estrategia regional.

A un año de la apertura en Argentina, los resultados obtenidos demuestran que ha sido el lanzamiento de mayor crecimiento: en solo 10 meses, la app logró más de 1 millón de descargas, y actualmente tiene más de 1.400.000 descargas. Además, se rescataron 731 toneladas de comida, que impactaron en 1.829.845 kilos de gases de efecto invernadero evitados y 731.938.000 litros de agua aprovechados. Cheaf logró expandirse a 466 comercios, entre ellos locales gastronómicos y cadenas de supermercados de 18 provincias y 77 ciudades.

“Estamos muy felices con los resultados logrados durante este primer año operando en el país. Argentina es el mercado de mayor crecimiento dentro de los países donde operamos”, comentó Kim Durand, CEO y cofundador de Cheaf. “Para este próximo año, queremos seguir invirtiendo en infraestructura tecnológica y nuevas capacidades de IA aplicada, en fortalecer y hacer crecer alianzas estratégicas con comercios y proveedores clave, en impulsar proyectos de retención, cross-selling y recurrencia y en desarrollar nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia interna, para hacer de Cheaf un canal cada vez más efectivo para reducir el desperdicio de alimentos”, concluyó Durand en relación a los próximos desafíos.

Los avances de Cheaf se dan en un contexto desafiante: según la Encuesta Regional sobre Percepción del Desperdicio de Alimentos 2025, que realizó en México, Chile y Argentina, el 89% de los argentinos considera que el desperdicio de alimentos es un problema grave o muy relevante, pero apenas el 62% sabe que esta práctica contribuye al cambio climático. Además, solo el 12% de la población se siente muy informada sobre el impacto ambiental del desperdicio.

Además, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 60% del desperdicio global ocurre a nivel domiciliario. Un 35% de la población desconoce sobre mejores prácticas para conservación de alimentos o herramientas que permitan evitar el desperdicio, y un 54% de las personas afirma que tira comida solo una vez al mes.

Cheaf se consolida como una solución práctica que combina tecnología y conciencia ambiental ofreciendo bolsas sorpresa con alimentos en perfecto estado a precios con al menos un 50% de descuento, y evitando que toneladas de comida terminen en la basura.

Nacida en Ciudad de México en 2020, en plena pandemia, la plataforma fue creada por Kim Durand y por Elena López, quienes detectaron la magnitud del desperdicio alimentario en la región y decidieron adaptar un modelo que ya funcionaba en Europa. Hoy en día, Cheaf ya opera en México, Chile y Argentina, y recientemente en Colombia. En total, ya rescató más de 10,281,118 kilos de alimentos y superó las 6.5 millones de descargas.

