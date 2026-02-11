Natura firma alianza estratégica con Rappi turbo

La marca de cosmética Natura se incorpora a la aplicación Rappi Turbo con sus icónicas líneas Ekos, Lumina, Homem, Tododia, y Erva Doce dando un paso más en su estrategia omnicanal. A través de esta alianza, la marca busca estar donde está el consumidor, con presencia en nuevos canales y entregas en 10 minutos.

“Esta alianza nace de escuchar activamente a nuestros clientes: hoy las personas no solo buscan calidad o precio, sino que buscan tiempo. Con la llegada de Natura a Rappi Turbo, transformamos la experiencia de compra en algo ultra-conveniente, permitiendo que un repuesto de Lumina o un regalo de Ekos llegue a la puerta de casa en solo 10 minutos. Nuestra estrategia es estar donde el cliente está, integrando la agilidad del ecosistema digital con la excelencia de nuestros productos de cuidados diarios. Es un paso clave en nuestra expansión omnicanal para estar cada vez más cerca de los hogares argentinos”, afirma Santiago Del Giudice, Gerente de Digital Commerce, Retail y Growth de Natura Argentina.

Actualmente, más de 6 millones de personas eligen Rappi en Argentina y el consumo de la categoría de Belleza y Cuidado Personal dentro de la plataforma creció un 98% entre 2024 y 2025, mientras que en facturación el crecimiento fue de un 172%. Este escenario vuelve oportuna la llegada de Natura a la app, que iniciará su camino con algunas de sus líneas icónicas para luego expandir su propuesta con productos que buscan impulsar el bienestar y el autocuidado, fieles a la esencia de la marca.

“La incorporación de Natura a Rappi Turbo es un paso clave para seguir elevando la propuesta de la categoría de Belleza y Cuidado Personal dentro de la plataforma. Nos permite sumar una marca de altísima calidad y fuerte reconocimiento, mejorando la experiencia de compra de los usuarios, que hoy valoran cada vez más resolver misiones de compra concretas como reposiciones, compras de último momento o necesidades cotidianas de forma inmediata. Este partnership estratégico complementa el ecosistema omnicanal de Natura, impulsa el crecimiento de categorías clave para el ecommerce y contribuye a aumentar la frecuencia y recurrencia de compra, dando respuesta a las necesidades de nuestros usuarios en tan solo 10 minutos”, afirmó Nicolás Simonelli, Gerente Comercial de Rappi Argentina.

Las personas encontrarán más de 25 productos Natura de las categorías de cuerpo, cabello, jabones y desodorantes en el ecosistema de Rappi. Quienes se encuentren cerca de las 25 Tiendas Turbo de Rappi, recibirán sus productos seleccionados en un tiempo estimado de 10 minutos.