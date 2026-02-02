Natura entra en el mercado de productos del hogar con el lanzamiento de Bothânica

Natura entró en el mercado de productos del hogar con Bothânica. En esta primera etapa, lanzaron velas aromáticas, óleos corporales, jabones líquidos e hidratantes de manos.

"Con Bothanica, buscamos evolucionar el concepto de bienestar yendo más allá del cuidado personal y expandiéndonos a los espacios que habitamos. Es una propuesta que combina sensorialidad, diseño y bioinnovación para transformar rutinas cotidianas en verdaderos rituales de autoconexión propia y con el hogar” afirmó Melisa Craig, Gerenta de producto de Natura Argentina.

Boom de las velas aromáticas

De acuerdo con el Future Market Insight (FMI), el mercado de velas aromáticas representa entre el 30% y 40% del mercado mundial de velas, alcanzando US$ 3,6 mil millones en 2022, con proyecciones de USD 5,4 mil millones para 2032. Los aromatizantes de ambiente se espera crezcan un 6% anual hasta 2026.

Los productos de esta línea fueron elaborados con ingredientes naturales como mandarina, geranio, lavanda, camomila azul, litsea cubeba y mezclas exclusivas de óleos esenciales de origen latinoamericano, como estoraque, priprioca, cumarú y poleo. Las fragancias fueron desarrolladas para despertar una conexión, ofreciendo notas herbales, verdes, cítricas y amaderadas que elevan la experiencia sensorial tanto en el cuerpo como en los espacios del hogar. Cada fórmula combina beneficios sensoriales y terapéuticos, desde la relajación hasta la revitalización de cuerpo y mente:

Velas Aromáticas Bothânica (4 fragancias):

Las Velas Aromáticas Bothânica (170 g) poseen una alta concentración de fragancia, cera 100% vegetal, mecha de algodón y frasco de vidrio, formuladas para una combustión uniforme sin parafina ni petrolatos. Cada vela incluye un elemento decorativo exclusivo.

Están disponibles en cuatro fragancias:

CYAN SERENUM: La sutileza herbal y floral de la manzanilla azul, el benjuí, el olíbano y la salvia se combina con una mezcla exclusiva de aceites esenciales latinoamericanos de poleo y cumarú

DIVINUS PLANTAE: Una combinación verde, ligera y floral de lavanda, melaleuca y hoja de violeta combinada con una mezcla exclusiva de aceites esenciales latinoamericanos: poleo y cumarú.

AURA GINGI: Frescor cítrico y aromático del Jengibre, Hierba Santa Roja, Litsea cubeba y Romero combinados con una exclusiva mezcla de aceites esenciales latinoamericanos estoraque y priprioca.

NOBILIS ANTIQUE: Combinación de notas amaderadas, intensas y envolventes de gálbano, pachulí y cacao combinadas con la exclusiva mezcla latinoamericana de aceites esenciales de poleo y cumarú.

Óleo corporal hidratante Bothânica – 190 ml: el óleo corporal de Bothânica hidrata por hasta 48 horas y protege la barrera cutánea gracias a una fórmula vegana con un 97% de ingredientes naturales y libres de crueldad. Se puede utilizar en la ducha o en seco, proporcionando un tacto aterciopelado y una sensación tonificante gracias a su combinación de aceites vegetales, como el de canola y almendra, y aceites esenciales, como el Estoraque y Priprioca. Su sofisticada fragancia tiene propiedades terapéuticas debido a ingredientes como la Mandarina, la Albahaca, el Geranio, el Pachulí y la Madera de Cedro, que promueven la frescura con un intenso aroma cítrico.

Jabones líquidos Bothânica – 230 ml: Los jabones líquidos de Bothânica ofrecen una limpieza suave que respeta la barrera cutánea, sin sulfatos y con tensioactivos de aminoácidos, aportando frescor, bienestar y 24 horas de hidratación. Están disponibles en dos fragancias:

Ficus Herb: Una mezcla fresca, verde y afrutada de hojas de higuera con menta, haba tonka y romero, enriquecida con aceites esenciales latinoamericanos de estoraque y priprioca.

Fructus Folium: Con notas verdes y especiadas de hojas de tomate, cardamomo y heno griego, potenciadas por aceites esenciales de palo santo e ishpink.

Hidratantes de manos Bothânica – 230 ml: Fórmulas de rápida absorción que ofrecen 24 horas de hidratación profunda, dejando la piel suave y perfumada incluso después del lavado. Se presentan en las mismas fragancias que los jabones líquidos, para una experiencia sensorial completa:

Ficus Herb: Hojas de higuera, menta, haba tonka y romero, con aceites esenciales de estoraque y priprioca.

Fructus Folium: Hoja de higuera, menta, notas cítricas, cassis suculento y romero, con aceites esenciales de estoraque y priprioca.

"Bothanica responde a una tendencia clara del consumidor argentino que busca combinar calidad y propósito en los productos que elige para su hogar, con ingredientes de origen natural y una experiencia sensorial diferencial. Esta línea nos permite sumar nuevas ocasiones de uso y para regalar, manteniendo nuestro compromiso con el bienestar del planeta y las personas”, sostuvo Melisa Craig.

