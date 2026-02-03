La inflación, hábitos de consumo más saludables y un mayor interés por celebrar puertas adentro revitalizaron y reconvirtieron el negocio del delivery en Argentina. Una encuesta de Kantar Insights muestra que el 76% de los argentinos redujo sus salidas a comer debido al aumento de los precios. A esto se suman otros factores relacionados especialmente con la experiencia de esas salidas, como el “tiempo de espera” (41%), las “malas experiencias previas” (29%) y las “faltas de opciones saludables” (12%).

En este contexto, los hogares buscan nuevas alternativas y experiencias que se alejen de los pedidos tradicionales de empanadas, pizzas o sushi. Así nace una nueva tendencia: la cocina de autor en casa. ¿De qué se trata? Son recetas de chefs profesionales que, en lugar de tener que ir a sus restaurantes para probarlas, pueden degustarse en el hogar. Estas son preparaciones de autor listas para regenerar en pocos minutos. Este fenómeno abre paso a propuestas de experiencias más íntimas, manejables y acordes con el tiempo real disponible.

Una tendencia que crece en los hogares argentinos

La “reinvención del hogar” como espacio principal para reunirse y celebrar está directamente ligada a la inflación y al encarecimiento de las salidas gastronómicas. Los números lo remarcan: de acuerdo con un informe de Bain & Company sobre el consumo en América Latina en 2025, el 70% de los argentinos recortó gastos en categorías esenciales, como alimentos y, específicamente, un 32% redujo el gasto en restaurantes.

A este dato se suma el de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), que afirmó que el consumo en Argentina cayó un 20% desde marzo, con descensos de más del 40% en restaurantes de gama media y alta.

Al mismo tiempo, el negocio del delivery se masificó y dejó de ser marginal: en 2024 generó más de 1.860 millones de dólares y emplea a unas 160.000 personas en el país, según un informe de Page Manager, lo que muestra que el consumo se reorientó hacia el hogar, respaldado por plataformas digitales.

Chefs que llevan su cocina al hogar

La cocina de autor siempre estuvo asociada al restaurante como escenario natural: el comensal debía desplazarse hasta donde estaba el chef, no al revés. Sin embargo, en los últimos años, comenzaron a proliferar proyectos que buscan invertir esa lógica y llevar técnicas profesionales al ámbito doméstico mediante formatos listos para regenerar, ultracongelados o envasados al vacío.

Distintos chefs argentinos —entre ellos Gonzalo Villahoz, creador de Hervor— se sumaron a esta tendencia que expande los límites de la gastronomía tradicional y acerca propuestas de alta cocina a quienes eligen celebrar en casa.

“El auge de estas iniciativas está directamente vinculado a las nuevas rutinas de consumo. Muchos anfitriones valoran la posibilidad de ofrecer un plato sofisticado sin dedicar horas a compras, preparación o limpieza posterior”, comparte Villahoz que, en su caso particular, sus platos se envasan al vacío en porciones individuales.

Alineándose con una tendencia global que en el "primer mundo" ya representa un mercado millonario y de consumo masivo, Hervor busca instalar en la escena local la sofisticación de la cocina al vacío (sous-vide) combinada con el congelado de alta gama. La metodología, liderada en Argentina por el chef Gonzalo Villahoz, se aleja de los procesos industriales para centrarse en una técnica mixta: utiliza materia prima fresca y fusiona cocciones tradicionales (como el braseado) con la precisión del vacío a baja temperatura, un estándar en las cocinas de élite internacionales para preservar jugos y texturas.

Tras la cocción, el plato se enfría y congela inmediatamente sin aditivos, lo que permite conservar intactas las propiedades organolépticas hasta que el cliente 'regenera' la bolsa en agua hirviendo, activando así una experiencia de cocina de autor en minutos y derribando el prejuicio local sobre la calidad del producto congelado.

El desafío de llevar la cocina de élite al hogar

Para que un plato mantenga la calidad de restaurante al ser consumido en casa, la clave está en el método de cocción, el envasado y la regeneración. Villahoz, quien define la cocina de autor como la fusión de todas sus experiencias, enfrentó uno de los mayores desafíos al crear Hervor: recrear platos de un restaurante para que mantuvieran su calidad al consumirlos en casa, sin poder observar directamente la experiencia del cliente.

Hoy, el uso del vacío y el congelado es clave para conservar intactos los sabores y las texturas de cada plato. Proyectos como Hervor se inscriben en este fenómeno, al traducir técnicas profesionales en opciones accesibles y listas para regenerar en minutos, facilitando que las reuniones en casa mantengan el disfrute y la calidad de una salida gastronómica.

"El arte de nuestra cocina es que el cliente solo se ocupe del emplatado y el brindis," explica Villahoz. "Hemos invertido mucho tiempo y dedicación en perfeccionar cada receta, como la bondiola braseada con puré de batata ahumado o el butter chicken, porque queremos que el primer bocado genere una sensación de placer y calidez interna. Delegamos la ejecución final al cliente, pero nos aseguramos de que el sabor y la textura sean inconfundibles, estén donde estén”, especifica.

Los platos de Hervor ejemplifican esta tendencia, ofreciendo opciones como el cordero con puré, ajo y romero, que se agotan con frecuencia, lo que refleja su carácter exclusivo y la demanda de esta cocina premium.

El anfitrión contemporáneo: menos esfuerzo, más disfrute

El atractivo de este modelo no reside únicamente en la calidad de los platos, sino también en el beneficio emocional que aporta a quienes organizan una reunión. Para muchos consumidores, la posibilidad de ofrecer una comida sofisticada sin tener que hacer todo el trabajo previo —la planificación del menú, las compras, la preparación extensa y el inevitable lavado posterior— transforma la experiencia de ser anfitrión. La exigencia de “hacer todo” queda atrás y, en su lugar, aparece una versión más accesible y placentera de recibir en casa.

Las preparaciones de autor listas para regenerar en minutos permiten que cualquier persona logre un resultado cercano al de un restaurante sin invertir horas de esfuerzo. En ese marco, proyectos como Hervor facilitan que el anfitrión sorprenda al grupo con una propuesta distinta, sin sacrificar tiempo personal ni complicarse con tareas que suelen generar estrés.

La dedicación y el tiempo minucioso en la preparación de un plato (incluyendo el uso de ingredientes de calidad y variedad como limón, ajo, jengibre, especias y hierbas frescas) son transferidos a la bolsa, permitiendo que el consumidor solo se preocupe por el toque final y por disfrutar del momento.

"Cuando un cliente me cuenta que usó nuestros platos para invitar a amigos, entiendo que estamos cumpliendo nuestra misión: llevar la experiencia de la cocina de autor a la cotidianidad, facilitando encuentros íntimos y memorables", concluye el chef.

Qué impulsa la adopción de cocina de autor en casa

Más allá de la elección de comer en casa, por razones económicas, de salud o de comodidad, el crecimiento de la tendencia está relacionado con la necesidad de ofrecer otro tipo de experiencia. El fenómeno se centra en posicionar al consumidor como protagonista, transformándolo en el invitante que sorprende a sus seres queridos con platos sofisticados y llenos de sabor, listos para regenerar y servir en apenas unos minutos.

Por eso crece la búsqueda de la fórmula calidad-rapidez. Según Fortune Business Insight el mercado de platos listos para comer alcanzó cerca de 190.000 millones de dólares en 2025 y proyecta crecer a más de 290.000 millones en 2032, con una demanda especialmente robusta en Sudamérica por alimentos convenientes, congelados y de mayor valor gastronómico.

Esto se logra con platos gourmet, de calidad y más saludables. Otro, informe específico sobre el mercado de alimentos gourmet de Fortune Business Insights describe un fuerte potencial de crecimiento, asociado a consumidores que buscan productos orgánicos, sostenibles y premium, así como a una mayor disposición a pagar por la calidad y el origen ‘ético’.

En la actualidad, el tiempo es un lujo y la necesidad de ofrecer una experiencia culinaria de alta calidad sin el esfuerzo logístico de una preparación compleja hizo que la cocina de autor se democratizara y se instalara en la mesa del hogar.

