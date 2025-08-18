Con ocho locaciones activas —siete en Miami y una en Nueva York— Baires Grill se convirtió en la cadena de cocina argentina más grande fuera del país. Este restaurante es un pedacito de Argentina en el mundo, un lugar donde comensales de todos los rincones del planeta pueden probar todo el sabor y la calidad de la cultura gastronómica nacional.

En ese sentido, gran parte del éxito para conseguir esa experiencia es gracias a Andreina Protti, chef ejecutiva del grupo. Es ella quien lidera las cocinas con pasión, oficio y una visión profundamente humana. Formada en el Instituto Argentino de Gastronomía, Protti encontró su camino entre los fuegos después de años como diseñadora gráfica.

Un restaurante celeste y blanco

Además de su talento culinario, la chef ejecutiva del grupo, ganó su reconocimiento gracias a su misión clara y simple: mantener viva la cocina argentina sin adaptaciones ni atajos, con el respeto por los productos, el fuego justo y una conexión emocional que traspasa el plato. “La cocina argentina es simple, honesta, sin disfraces. Eso es lo que quiero que se sienta en cada bocado”, afirma.

Empanadas, milanesas, carnes a la parrilla, flan mixto: los clásicos no fallan y ya son parte del ritual de los clientes que visitan Baires Grill año tras año. Aun así, Protti no deja de innovar. A través de la sección "Chef Selection", suma creaciones estacionales propias y de los miembros de su equipo, en quienes deposita confianza, guía y reconocimiento. “El equipo lo es todo. El corazón de una cocina no es la tecnología ni el menú. Son las personas”.

Restaurante ofrece una experiencia única con su menú de autor

Gastronomía y fútbol

En el marco de la alianza entre Baires Grill y la Asociación del Fútbol Argentino de cara al Mundial 2026, Andreina prepara sus cocinas para vivir otra fiesta de sabor, fútbol y argentinidad compartida.

Porque si algo define a Baires Grill es eso: una mesa abierta donde la comida es puente, memoria y celebración.

Del diseño gráfico a liderar una restaurante en Nueva York

Su llegada a Baires Grill fue tan casual como determinante: comenzó vendiendo tortas caseras, pero pronto notó que aquel restaurante —con muchísimo movimiento y pocos recursos técnicos— necesitaba una transformación. En 2007, aceptó el desafío.

RM