NielsenIQ adquire la empresa brasileña Mtrix

NielsenIQ anunció la adquisición de Mtrix, empresa brasileña de tecnología SaaS que ofrece visibilidad de punta a punta en la distribución de cadena de suministro indirecta. El acuerdo se suma a otros nueve que la firma viene realizando para elevar sus capacidades analíticas y herramientas para minoristas y fortalecer su posicionamiento en el sector. En ese sentido, una de sus más recientes adquisiciones fue el de la plataforma de insights sensoriales Gastrograph AI y la fusión con GfK en 2023.

La compra de Mtrix también marca la primera transacción aditiva de NielsenIQ en Latinoamérica desde que se convirtió en parte de la cartera de Advent International en 2021.

Con una inversión de US$ 300 millones, Sidersa anunció su proyecto más ambicioso en el país

Expansión de capacidades en la región

La integración de Mtrix aporta capacidades cruciales para el negocio: mayor visibilidad en los canales de distribución indirecta –incluyendo el comercio tradicional, HoReCa (hoteles, restaurantes y cafeterías) y otros puntos de venta presenciales–, especialmente relevante para mercados emergentes como Latinoamérica. Con esta adquisición, los clientes tendrán ahora una visión más profunda del canal tradicional, integrada con los servicios de medición minorista de NielsenIQ, lo que permitirá una visión aún más holística del mercado.

La plataforma SaaS de Mtrix integra datos entre fabricantes, mayoristas y distribuidores, proporcionando información en tiempo real sobre niveles de inventario, ventas al canal (sell-in) y ventas al consumidor final (sell-out). Con más de una década de experiencia, la compañía da soporte a más de 2,000 socios distribuidores y mayoristas, capturando transacciones de más de 1.2 millones de puntos de venta en todo Brasil. Su base de clientes incluye a casi 100 de los mayores fabricantes de productos de consumo masivo de la región. Mtrix continuará operando en Brasil, con planes de expansión tanto en Latinoamérica como a nivel global, como parte de la estratégica de NielsenIQ.

Almaviva concluye adquisición de TIVIT y se convierte en una de las mayores compañías tecnológicas de América Latina

“Esta adquisición refleja nuestra continua inversión en innovación y éxito del cliente”, comentó Jim Peck, CEO de NielsenIQ. "Mtrix refuerza nuestra capacidad de ofrecer The Full View (La Visión Completa) proporcionando insights más granulares y diarios que mejoran la toma de decisiones en las operaciones minoristas, de trade marketing y de la cadena de suministro. Juntos, estamos equipando a nuestros clientes con las herramientas que necesitan para crecer."

La plataforma global de medición minorista de NielsenIQ ya cubre más de 95 países, rastrea más de 162 millones de códigos de productos en más de 1,800 categorías, y procesa miles de millones de transacciones cada mes.

“Estamos entusiasmados de dar la bienvenida al talentoso equipo de Mtrix a NielsenIQ y de ampliar su plataforma confiable a nuevos mercados. Juntos, nuestras capacidades avanzadas mejorarán nuestro alcance para apoyar a los clientes en la toma de decisiones más inteligentes y conectadas, alineando las necesidades del consumidor con estrategias de cadena de suministro para impulsar el crecimiento y la eficiencia en toda la cadena de valor”, agregó Armando Uriegas, presidente Regional de NielsenIQ para Latinoamérica.