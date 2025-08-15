La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmó una alianza estratégica con agencias referentes del turismo deportivo. De acuerdo a lo informado por la AFA, Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sports se convirtieron en agencias oficiales de la Selección Argentina de Fútbol para todas las competencias internacionales del ciclo 2025-2026, incluyendo la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este acuerdo les permitirá desarrollar paquetes exclusivos, hospitalidad premium, experiencias únicas y propuestas personalizadas para los hinchas que sueñan con alentar a la Albiceleste en cualquier rincón del planeta.

Leandro Petersen: “La AFA hoy es una marca atractiva en todo el mundo”

Entre los beneficios, se destacan entradas garantizadas, merchandising oficial incluyendo camisetas autografiadas por campeones del mundo y acceso a experiencias VIP para quienes viajen con estas agencias oficiales.

"Esta alianza inaugura una nueva etapa en nuestra estrategia comercial. Confiamos plenamente en estas tres agencias para representar a la Selección y a sus hinchas en el mundo. La unión entre pasión, experiencia y profesionalismo será la clave del éxito", expresó Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de AFA.