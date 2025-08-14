Dulce tentación: Terrabusi lanza su primer alfajor sin gluten

Mondelez Argentina anunció el lanzamiento de su nuevo Terrabusi Intenso, el primer alfajor sin gluten de la marca.

El producto se suma al portafolio clásico de la marca con una fórmula libre de gluten, con más cacao, más dulce de leche y una textura suave y tentadora, que lo convierten en una propuesta inclusiva, pero sobre todo deliciosa. Su desarrollo responde a una tendencia creciente de consumidores que buscan alternativas más conscientes, sin renunciar al placer.

“Hoy los consumidores buscan experiencias nuevas y propuestas inclusivas, sin resignar sabor. Con Terrabusi Intenso, presentamos el primer alfajor sin gluten de la marca, pensado para todos, incluyendo a las personas con celiaquía. Una propuesta más intensa, con más dulce de leche y un sabor potenciado”, comentó Josefina Risso Patrón, Gerente de Chocolates. “Este lanzamiento amplía nuestro portafolio y refuerza nuestro compromiso de innovar en una categoría que apasiona a los argentinos, combinando una propuesta de sabor única con calidad de siempre de Terrabusi ofreciendo opciones para todos.”

El nuevo Terrabusi Intenso con extra dulce de leche se produce en una planta certificada exclusivamente para la elaboración de alimentos sin gluten, con todos los protocolos de calidad necesarios para evitar la contaminación cruzada.

Este lanzamiento forma parte del compromiso de Mondelez Argentina con la inclusión y la innovación, sumándose a un portafolio cada vez más amplio de productos sin gluten que incluye marcas como Oreo, Cerealitas, Cadbury, Toblerone, Beldent, Bubbaloo, Clight, Tang y Royal, entre otras.

RM