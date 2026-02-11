Raizen, controlante de Shell en Argentina, ya habría encontrado un comprador para las operaciones de la petrolera en el país. El principal candidato es el grupo europeo Mercuria, según lo informado por iProfesional. La firma es una de las cinco mayores empresas independientes de comercio de energía y materias primas del mundo, operando en media centena de países. En Argentina, su nombre aparece ligado al del empresario José Luis Manzano.

En Brasil aseguran que la operación estaría cerca de concretarse en un monto cercano a los US$ 1.000 millones.

Raízen, el mayor productor brasileño de etanol (combustible que se elabora a partir del azúcar), se está desprendiendo de activos a raíz de una creciente deuda y bajo una nueva gestión. La calificación crediticia de la empresa fue recortada profundamente hasta convertirse en basura por Fitch Ratings y S&P Global Ratings, que citaron una creciente escasez de efectivo, alimentando una venta masiva de sus bonos que ha reducido los precios casi a la mitad en la última semana", indicó al respecto un reporte reciente de Bloomberg.

En noviembre pasado, la compañía informó una pérdida neta de más de 2.300 millones de reales, esto es, casi US$ 444 millones, para el segundo trimestre de la cosecha azucarera 2025-2026. Además, reconoció que su deuda neta hasta septiembre del año pasado alcanzó los 10.261 millones de dólares.

Crisis financiera de Raizen

Raízen, una empresa conjunta entre Shell y el conglomerado brasileño Cosan, adquirió los activos de Shell en 2018.

En el ultimo tiempo, la compañía vio afectada su economía como consecuencia de los altos niveles de deuda generados tras realizar grandes inversiones en plantas de biocombustible basadas en residuos que no rindieron ante una demanda más débil de lo esperado.

La caída de los precios del azúcar y cosechas deslucidas también perjudicaron a la compañía. De hecho, de acuerdo con Bloomberg, su deuda neta aumentó 49% en el tercer trimestre respecto del año anterior, y se ubica en torno a los US$ 10.000 millones de dólares. A fines del 2025, Moody’s rebajó la calificación crediticia de Raízen.

"La contratación de asesores financieros indica la alta probabilidad de una reestructuración de la deuda, tras las señales de debilitamiento de la capitalización y las ventas de activos esperadas anteriormente", dijo al respecto S&P, a través de un comunicado donde oficializó su decisión de bajarle la nota financiera a la firma brasileña.

"La compañía ha anunciado previamente una serie de desinversiones en su búsqueda de controlar su deuda, mientras que los propietarios Cosan y Shell han evaluado opciones para inyectar más capital en el azucarero en problemas, incluida la posibilidad de atraer nuevos inversores", se indicó.

El medio brasileño O Globo informó que Shell Plc y Cosan, accionistas mayoritarios de la compañía, junto con BTG Pactual Holding, procuran hacerse con una inyección de capital urgente para revertir la fuerte caída de los títulos de deuda de la compañía en el exterior.

"Este es un momento crucial para uno de los principales actores de la agroindustria brasileña, que también ocupa una posición sólida en la distribución de combustibles. Una inyección de capital se considera esencial para el futuro de la empresa", indicaron desde el diario.

