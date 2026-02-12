Mercado importador: 4 oportunidades que definirán 2026

El sector de importaciones en Argentina cerró 2025 en un punto de inflexión. Después de un año de transformaciones regulatorias, explosión del e-commerce y diversificación de proveedores, el mercado importador se prepara para 2026 con un panorama complejo pero lleno de oportunidades. La pregunta que se hacen los empresarios es clara: ¿cómo navegar un año que promete ser determinante para el ecosistema comercial argentino?

Los datos de 2025 proporcionan pistas valiosas. Las importaciones alcanzaron US$ 70.235 millones en el acumulado a noviembre, con un crecimiento interanual del 27%, posicionándose como el segundo mayor registro desde 2022. Simultáneamente, el régimen de e-commerce "puerta a puerta" experimentó un crecimiento explosivo del 291,8%, mientras que el sector automotor importador multiplicó sus volúmenes por más de dos. Estos números no son casuales: reflejan cambios estructurales profundos en la economía argentina que continuarán moldeando el comercio exterior en 2026.

“No se trato simplemente de más importaciones, sino de importaciones diferentes, de diferentes orígenes, y con diferentes propósitos”, comentó Gabriel Salomón, director de Jidoka. Desde la compañía analizaronn el cambio en los patrones de consumo argentino, con un mayor acceso a productos finales importados. En el primer semestre de 2025, los argentinos gastaron US$ 1.500 millones en ropa y accesorios importados, un indicador del poder de compra dirigido hacia productos importados.

Para 2026 se identifican varios factores determinantes. La evolución del comercio exterior estará dada por la entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos, el avance de proyectos energéticos y mineros, y la evolución de los precios internacionales, en un contexto internacional en el que se acentuarán tendencias como el friendshoring y el nearshoring. Y en cuanto a escenarios posibles existen oportunidades específicas que importadores pueden identificar y capitalizar en 2026:

- Diversificación de proveedores: La reconfiguración del mapa de importaciones abre oportunidades para acceder a nuevos proveedores. China y México ganaron terreno en 2025; en 2026, es probable que otros mercados como India, Vietnam yTailandia se posicionen como alternativas viables.

- Especialización en e-commerce: Importadores que se especialicen en logística de pequeños envíos, cumplimiento normativo en importaciones de bajo valor, y posicionamiento en plataformas globales, tendrán oportunidades de crecimiento significativo.

- Acceso a mercados estadounidenses: El acuerdo comercial con EE.UU. abre oportunidades para importadores de productos estadounidenses. Aquellos que logren posicionarse como distribuidores de marcas estadounidenses en Argentina tendrán ventajas competitivas significativas.

- Arbitraje geopolítico: La tensión China-EE.UU. crea oportunidades de arbitraje para importadores atentos. Cambios en aranceles, políticas comerciales, y flujos de inversión pueden ser capitalizados por importadores que logren anticipar tendencias.

“2026 promete ser un año determinante para el sector de importaciones en Argentina. Para los importadores, la clave será la preparación, flexibilidad, y visión estratégica. Aquellos que logren identificar oportunidades, diversificar riesgos, y adaptarse rápidamente a cambios, estarán posicionados para prosperar en 2026. Aquellos que permanezcan estáticos enfrentarán presión creciente de competidores más ágiles”, sostuvo Salomón.

El sector de importaciones en Argentina no es un espectador pasivo de cambios macroeconómicos. Es un actor activo que, con preparación adecuada, puede no solo navegar los desafíos de 2026, sino también capitalizar las oportunidades que este año promete traer.