"Vuelta al cole", descuentos y promociones en las tiendas bancarias

En el marco de la campaña de "Vuelta al Cole", los principales marketplaces bancarios comenzaron a registrar un movimiento sostenido en las compras. Las propuestas de financiación y beneficios logísticos son los incentivos más importantes para comenzar a hacer la compras antes del nuevo ciclo lectivo. De hecho, para esta edición se espera un crecimiento de ventas de entre el 20 y el 25% en relación al 2025",

"Se observa un cambio en el comportamiento de consumo en comparación al año pasado. En el cierre de enero se registró un ticket promedio más bajo, con foco en productos de compra más inmediata como mochilas, botellas y luncheras. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas crezca la demanda de productos de mayor valor, especialmente tecnología, apalancada por las opciones de pago en cuotas", señaló Daniel Jejcic, CEO de avenida+, empresa dedicada a la creación de tiendas bancarias.

" El acceso a un catálogo amplio, que combina primeras marcas con alternativas más accesibles, permite que cada cliente elija según su presupuesto y necesidades. Y la tendencia más marcada continúa siendo la compra de productos de mayor valor financiados en cuotas, consolidando a los marketplaces bancarios como un canal clave para este tipo de consumo"., detalló

Vuelta al cole: 3 estrategias para que el bolsillo “duela” menos

Promociones en los sitios bancarios

Tienda BNA: del 9 al 13 de febrero hasta 24 cuotas sin interés y envío gratis en productos seleccionados.

Tienda Macro: del 18 y el 23 de febrero hasta 15 cuotas sin interés y envío gratis.

Tienda Ciudad: viene trabajando la "Vuelta al Cole" desde las últimas semanas, con una propuesta de hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis en productos seleccionados.

Tienda Comafi: inició la campaña el 16 de enero, con hasta 15 cuotas sin interés y envío gratis.

Productos más buscados: las categorías con mayor demanda son Tecnología, con fuerte interés en computadoras, tablets, e-readers, celulares e impresoras; Librería, especialmente útiles escolares; Moda, donde se destacan indumentaria, calzado, mochilas y bolsos; Bazar, con productos como botellas, luncheras, termos y tuppers; y Movilidad, principalmente bicicletas, monopatines y accesorios de seguridad.

RM