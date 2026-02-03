El 90% de los afiliados a prepagas cree que paga más que la inflación

La medicina prepaga en Argentina enfrenta un fenómeno curioso: la percepción de los usuarios no siempre coincide con los números oficiales. Una encuesta de MiObraSocial.com.ar, realizada a más de 2.000 afiliados, revela que el 90% de los argentinos encuestados percibió que su cuota aumentó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el último año. Sin embargo, los registros oficiales cuentan otra historia.

Según los datos del sector y el informe más reciente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), las cuotas de prepagas cerraron el 2025 con un aumento promedio del 32,4%, prácticamente igual a la inflación anual del 31,5%.

Según la información publicada por dicha enteindad las cuatro empresas más grandes del país, que concentran más de la mitad del mercado, los aumentos estuvieron incluso por debajo del índice general:

· Swiss Medical: 26,42%

· OSDE: 29,81%

· Medifé: 30,47%

· Galeno: 31,45%

La brecha entre percepción y datos oficiales tiene raíces culturales y económicas profundas. El 45% de los encuestados considera que las prepagas deberían aumentar por debajo de la inflación.

"Existe una percepción cultural arraigada donde la salud se vive como un derecho que el Estado o el sistema deben garantizar con el menor impacto posible en el bolsillo individual," explica Ignacio Cámpora, fundador de MiObraSocial.com.ar. "Esta expectativa genera que cualquier ajuste, aunque sea equivalente a la inflación, sea percibido como un golpe desproporcionado al presupuesto familiar."

A pesar de los aumentos, los argentinos muestran gran compromiso con su cobertura médica. La encuesta revela que la mitad de los usuarios realiza un 'esfuerzo muy alto' para costear su cuota mensual, pero aún así el 70% mantiene su prepaga desde hace más de 5 años.

"Ante la crisis económica, los argentinos priorizan la salud por sobre otros gastos," agrega Cámpora. "Prefieren recortar en ocio, viajes o compras antes que resignar la calidad de su atención médica."

El contraste entre la percepción y los números oficiales refleja un fenómeno social: la salud se vive como un derecho y cualquier aumento, aunque técnicamente justo, genera sensación de sacrificio. Para las prepagas, entender esta brecha es clave para comunicar mejor los ajustes y reforzar la confianza de los afiliados.