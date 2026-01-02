Córdoba lidera la inversión vial en Argentina

Córdoba volvió a encabeza el ranking nacional de inversión en infraestructura vial. De hecho, la provincia concentra más del 20% de la inversión propia destinada a obras viales en todo el país.

Según el informe presentado y validado en la última Asamblea del Consejo Vial Federal que es el organismo que nuclea a las áreas viales de todas las jurisdicciones, la provincia destinó en 2024 un total de $242.470.497.400,26 para autovías, circunvalaciones, puentes, pavimentación y repavimentación de rutas.

Inversión vial año por año

El análisis de presupuestos y metas de cada año, ponderado por inversión propia, población y consumo de combustible, muestra un incremento constante:

• 2020: $6.514.240.027

• 2021: $17.591.916.462

• 2022: $49.001.437.550

• 2023: $162.602.108.567

• 2024: $242.470.497.400,26

Estas cifras incluyen las obras ejecutadas por la Dirección Provincial de Vialidad, Caminos de las Sierras y el Consorcio Caminero Único, reconocido como una de las articulaciones público-privadas más eficientes del país.

Obras estratégicas en todo el territorio provincial

El plan vial incluye intervenciones de alto impacto que mejoran la conectividad y fortalecen los corredores productivos. Entre las principales obras se destacan:

● Circunvalación de Río Cuarto, uno de los proyectos viales más importantes del país.

● Circunvalación de Villa María.

● La pavimentación de la Ruta Provincial 28, una obra de montaña de gran complejidad técnica.

● Repavimentación integral de la Ruta Provincial 6.

● Pavimentación de la Ruta Provincial 23 (Camino de la Costa).

● Rehabilitación total de la Ruta Provincial 15.

Dentro de la red concesionada, a cargo de Caminos de las Sierras, sobresalen:

● Las autovías de Punilla y Calamuchita.

● Los nudos viales de El Tropezón, avenida Vélez Sársfield y el de la Autovía RN 19 a la altura de Malvinas Argentinas.

