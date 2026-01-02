Córdoba lidera la inversión vial en Argentina

En 2024, la provincia destinó un total de $242.470.497.400,26 para autovías, circunvalaciones, puentes, pavimentación y repavimentación de rutas.
Córdoba volvió a encabeza el ranking nacional de inversión en infraestructura vial. De hecho, la provincia concentra más del 20% de la inversión propia destinada a obras viales en todo el país.
Según el informe presentado y validado en la última Asamblea del Consejo Vial Federal que es el organismo que nuclea a las áreas viales de todas las jurisdicciones, la provincia destinó en 2024 un total de $242.470.497.400,26 para autovías, circunvalaciones, puentes, pavimentación y repavimentación de rutas.
Inversión vial año por año
El análisis de presupuestos y metas de cada año, ponderado por inversión propia, población y consumo de combustible, muestra un incremento constante:
• 2020: $6.514.240.027
• 2021: $17.591.916.462
• 2022: $49.001.437.550
• 2023: $162.602.108.567
• 2024: $242.470.497.400,26
Estas cifras incluyen las obras ejecutadas por la Dirección Provincial de Vialidad, Caminos de las Sierras y el Consorcio Caminero Único, reconocido como una de las articulaciones público-privadas más eficientes del país.
Obras estratégicas en todo el territorio provincial
El plan vial incluye intervenciones de alto impacto que mejoran la conectividad y fortalecen los corredores productivos. Entre las principales obras se destacan:
● Circunvalación de Río Cuarto, uno de los proyectos viales más importantes del país.
● Circunvalación de Villa María.
● La pavimentación de la Ruta Provincial 28, una obra de montaña de gran complejidad técnica.
● Repavimentación integral de la Ruta Provincial 6.
● Pavimentación de la Ruta Provincial 23 (Camino de la Costa).
● Rehabilitación total de la Ruta Provincial 15.
Dentro de la red concesionada, a cargo de Caminos de las Sierras, sobresalen:
● Las autovías de Punilla y Calamuchita.
● Los nudos viales de El Tropezón, avenida Vélez Sársfield y el de la Autovía RN 19 a la altura de Malvinas Argentinas.
