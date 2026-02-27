El “Pupi” Zanetti y “Lucha” Aymar, nuevos embajadores de Grupo Gaman

Las figuras del deporte siempre son una buena carta que las empresas pueden utilizar para estar más cerca de sus clientes y, sobre todo, llamar la atención de nuevos posibles clientes. En este sentido, Grupo Gaman acaba de presentar a sus nuevos embajadores de marca bajo el concepto "Hay equipo”. Los elegidos son los deportistas Javier “Pupi” Zanetti y Luciana “Lucha” Aymar.

"Lejos de una elección basada únicamente en imagen o talento deportivo, la campaña parte de una afinidad de mentalidad. Tanto Zanetti como Aymar representan el liderazgo, la constancia y el trabajo colectivo, atributos que Grupo Gaman considera fundamentales en su forma de gestionar riesgos, anticiparse a los escenarios y brindar tranquilidad a sus públicos", comentarod desde el holding argentino con más de 25 años de historia que brinda soluciones integrales en cuatro segmentos clave: seguros, prevención, salud y soluciones empresariales.

"Esta campaña nació de una iniciativa de Juan Manuel Manganaro, Presidente de Grupo Gaman, quien tenía una idea muy clara del perfil exacto que necesitábamos: figuras que encarnan liderazgo, constancia y trabajo colectivo. Y fieles a nuestra filosofía de escucha activa, la decisión final no se tomó en un escritorio", señaló Alex Deligiannis, Director de Marketing y Comunicación de Grupo Gaman.

Lucha Aymar, multicampeona de hockey, sintetiza de manera perfecta la combinación entre elegancia y garra. Sin perder su esencia, supo ser una verdadera “leona” ante la adversidad, demostrando un coraje y un valor inquebrantables dentro de la cancha. Por su parte, el Pupi Zanetti, con más de 1.100 partidos profesionales a lo largo de su carrera, personifica la resiliencia y la integridad. Su historia, desde sus orígenes hasta convertirse en vicepresidente de una de las instituciones deportivas más importantes del mundo, habla de constancia y familia. Representa los valores de un verdadero caballero del deporte, alineados con la cultura de esfuerzo y superación.

"Durante nuestro evento anual para los Productores Elite Gaman (PEG), presentamos la propuesta y sometimos la elección a votación. El resultado a favor fue unánime. Esto demuestra que en Grupo Gaman no solo damos lugar a la opinión de nuestros socios estratégicos, sino que los hacemos partícipes genuinos de las decisiones que definen el rumbo de nuestra identidad. Es, en esencia, un ejercicio de trabajo en equipo", agregó Deligiannis.

La campaña, que incluirá vía pública, redes sociales y spots televisivos, inaugura además “El año del bien común”, el lema estratégico que guiará las acciones y esfuerzos de Grupo Gaman durante 2026. Con foco en los segmentos de seguros, prevención, salud y soluciones, la compañía busca una oxigenación de marca que eleve la vara del sector, apostando por la empatía, la cercanía y propuestas que se alejen de lo convencional.