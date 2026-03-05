Turkish Airlines desafió la crisis del sector y logró los mejores resultados de su historia en 2025

Turkish Airlines sostuvo su crecimiento constante durante 2025 en un contexto de tensiones geopolíticas, incertidumbres económicas derivadas de las guerras comerciales, y problemas en la entrega de aeronaves y de motores que afectaron a la industria. De acuerdo al informe de la aerolínea logró expandir su flota un 5% interanual, a pesar de los cuellos de botella en la producción, hasta alcanzar las 516 aeronaves al cierre del año pasado. De esta forma alcanzó un total de 92,6 millones de pasajeros y 2,2 millones de toneladas de carga, logrando los mejores resultados operativos de su historia.

En 2025, los ingresos totales crecieron un 6,3% interanual hasta los US$ 24.100 millones, impulsados por la fuerte contribución del negocio de pasajeros. Los ingresos por pasajeros aumentaron un 7,4%, gracias a la demanda favorable en los segmentos internacionales y premium. La caída en los rendimientos unitarios de carga, derivada de la desaceleración del comercio global y el impacto adverso de los aranceles, fue compensada por un incremento del 16,6% en el volumen transportado, lo que resultó en ingresos por carga de US$ 3.400 millones. En un contexto de presión inflacionaria sobre los costos y problemas con los motores, la ganancia por operaciones principales en 2025 se ubicó en US$ 2.200 millones.

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Al referirse a los resultados del tercer trimestre de 2025, el presidente del Directorio y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, señaló: “A pesar de un entorno operativo excepcionalmente desafiante e impredecible, el éxito financiero alcanzado en 2025 volvió a demostrar nuestra capacidad de adaptación frente a condiciones comerciales y geopolíticas que cambian rápidamente, gracias a nuestra estructura de ingresos diversificada. En línea con nuestros objetivos de creación de valor a largo plazo, las inversiones implementadas y las alianzas comerciales establecidas durante 2025 marcaron hitos que ampliaron aún más nuestro alcance global y contribuyeron al avance continuo de nuestra Compañía hacia su visión del Centenario”.

En 2025, el EBITDAR, que refleja la capacidad de generación de caja operativa de la Compañía, se ubicó en US$ 5.700 millones, mientras que el margen EBITDAR superó el objetivo de punto medio fijado a comienzos del año, alcanzando el 23,7%. Dado que el sólido desempeño del cierre de 2025 continuó en los primeros meses de 2026, se proyecta que el margen EBITDAR para 2026 se mantenga en el rango del 22% al 24%, en línea con el objetivo de largo plazo.

RM