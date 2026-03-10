Inclusión económica femenina en hospitalidad: oportunidades reales desde Argentina

En la industria de la hospitalidad, un sector donde persisten brechas de acceso, liderazgo y formalización laboral para mujeres, la formación y el acceso a redes de apoyo pueden marcar una diferencia concreta. En ese contexto, iniciativas que impulsan la inclusión económica femenina buscan ampliar oportunidades reales de desarrollo profesional.

La historia de Pamela forma parte de Learning for Life, el programa de capacitación en empleabilidad que impulsa Diageo, líder global de bebidas espirituosas, en el marco de Spirit of Progress, su plan global orientado a fortalecer comunidades y generar oportunidades económicas a través del sector de servicios.

“Fui buscando un trabajo y encontré un camino profesional”, resume.

Antes trabajaba en una cooperativa. No era el rubro que soñaba y sentía que la falta de formación y confianza la mantenían en el mismo lugar. “Lo que más cambió en mí fue creer que podía hacerlo. El programa me dio herramientas, pero también seguridad.”

Hoy lidera su propio emprendimiento en el Barrio Mugica, trabaja como bartender y barista en Malvón (Palermo) y proyecta abrir su propia cafetería.

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Aprender haciendo

La diferencia, cuenta, estuvo en la práctica. “No era solo teoría. Aprendimos cómo funciona una barra real, cómo preparar tragos, cómo atender. Eso te prepara para el mundo laboral de verdad.” Fue también durante esa experiencia cuando entendió el verdadero significado de la hospitalidad: “No es solo servir una bebida, es generar una experiencia. Atender bien es el corazón del trabajo.”

Abrirse camino como mujer en un sector históricamente masculino también fue parte del proceso. Frente a una cancha de fútbol, con un público mayoritariamente masculino, hoy está al frente de la barra. “Soy la jefa y me siento cómoda en ese rol.”

El impacto del programa no fue solo profesional. “Antes era más callada, más reservada. Hoy puedo comunicarme mejor y animarme a liderar.”

Además de la formación técnica, Pamela destaca el acompañamiento recibido. “Sé que no estoy sola. Si necesito orientación, me responden.” Gracias a esa red accedió a entrevistas laborales, contactos en la industria y nuevas oportunidades de capacitación.

Madre de dos hijas y emprendedora, resume su experiencia con una convicción clara: “Mi mayor logro fue materializar un sueño. Me gustaría que mis hijas vean que se puede.”

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Impacto del programa

Learning for Life, que en el último año fiscal alcanzó a 35.000 personas en 34 países, tiene en Argentina un fuerte componente femenino: más del 50% de las personas capacitadas fueron mujeres y 128 egresaron del programa.

En un sector donde la capacitación puede marcar la diferencia entre empleos informales y oportunidades de desarrollo profesional, el programa busca fortalecer habilidades técnicas, confianza y acceso a redes laborales que faciliten la inserción en la industria de la hospitalidad.

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Un compromiso con la inclusión económica femenina

Federico Mendoza, General Manager South LAC de Diageo, destaca que el programa forma parte de una visión más amplia de impacto sostenible. “En Diageo sostenemos que el crecimiento del negocio depende también de fortalecer el sector del que formamos parte. Impulsar la participación femenina en hospitalidad no es solo una meta, es una convicción. A través de Learning for Life buscamos derribar barreras estructurales y ampliar oportunidades para mujeres que quieren desarrollarse en el sector.”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, iniciativas como Learning for Life buscan contribuir a ampliar la independencia económica femenina en hospitalidad, generando herramientas concretas para que más mujeres puedan desarrollar una carrera en el sector.