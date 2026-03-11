Google completó la adquisición de Wiz

Google anunció la adquisición completa de Wiz, una plataforma de seguridad en la nube y de IA con sede en Nueva York. Wiz se unirá a Google Cloud y mantendrá su marca y su compromiso de proteger a los clientes en todos los entornos de nube.

Desde Google aseguran que esta inversión mejorará la seguridad en la nube y permitirá que las organizaciones construyan de forma rápida y segura en cualquier nube o plataforma de IA. En la era actual de la IA, más empresas y gobiernos están migrando sus datos y sistemas más importantes a la nube y recurriendo al desarrollo de software ágil y continuo. A medida que estas organizaciones operan en un entorno multicloud y adoptan la IA, los atacantes están utilizando la IA para actuar con mayor velocidad y sofisticación.

Google Gemini es el nuevo main sponsor global de Argentina

Juntos, Google Cloud y Wiz proporcionarán una plataforma de seguridad unificada que mejora la velocidad con la que las organizaciones pueden detectar, prevenir y responder a amenazas. Les ayudará a mantenerse a la vanguardia detectando amenazas emergentes creadas mediante modelos de IA, protegiendo contra amenazas a los modelos de IA y utilizando modelos de IA para ayudar a los profesionales de seguridad a buscar amenazas de manera más efectiva. La plataforma también proporcionará un conjunto consistente de herramientas, procesos y políticas en todos los principales entornos de nube en cada capa, desde el código hasta la nube y el entorno de ejecución.

La capacidad combinada también impulsará la adopción de seguridad multicloud, mejorando la capacidad de las empresas para utilizar múltiples nubes, lo que fomentará aún más la innovación en la computación en la nube y las aplicaciones de IA. La plataforma también ayudará a proteger a las pequeñas empresas, que a menudo no tienen la experiencia ni los recursos para protegerse, de ciberamenazas cada vez más sofisticadas y destructivas.

RM