Uber reafirma su posición en Argentina con una inversión de US$ 500 millones

Uber cumple 10 años en Argentina y busca celebrarlo a lo grande. Además del lanzamiento de Uber Eats, la plataforma de movilidad anunció que invertirá US$ 500 millones en los próximos tres años. "Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global. Durante diez años hemos construido una operación de escala nacional, y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país. Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo US$ 500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar” expresó Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.

En la última década, la compañía llegó a más de 50 ciudades en todas las provincias del país. Más de 20 millones de personas viajaron al menos una vez con Uber y más de un millón generaron ganancias a través de la app. “En estos diez años vimos cómo Uber pasó de ser una novedad a convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta nueva etapa nos entusiasma especialmente porque significa más oportunidades para los socios conductores y más opciones para quienes todos los días confían en la app para moverse por el país”, expresó Eli Frias, Gerente General de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.

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La integración de la plataforma permitirá potenciar sinergias entre ambas verticales de negocios. Uber One, la suscripción que ya ofrece beneficios en movilidad, extenderá su propuesta a delivery a medida que Uber Eats avance en su despliegue, creando una única membresía que acompañe la vida cotidiana de millones de personas.

“Que Argentina sea el primer país del mundo en relanzar Uber Eats es un reflejo de la apuesta de Uber por el país y la consolidación de nuestra visión de plataforma integrada. Al conectar movilidad y delivery en un mismo ecosistema tecnológico, potenciamos la red que ya construimos, generando más eficiencia, más disponibilidad y una mejor experiencia para los usuarios" declaró Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

RM