Gangkhar levantó US$ 4,25 M en una ronda semilla

Gangkhar, plataforma de infraestructura de protección embebida nativa en inteligencia artificial, anunció el cierre de una ronda seed por US$ 4,25 millones, liderada por Anthemis y con la participación de Accion Ventures, Sancor Seguros Ventures, Seedstars, EWA Capital y Simma Capital. La ronda se suma al respaldo temprano de Rally Cap, que apoyó a compañía en su etapa pre-seed y desempeñó un rol clave en el desarrollo inicial de la compañía.

Gangkhar es una startup insurtech que desarrolla una plataforma global de orquestación de seguros embebidos, diseñada para permitir que aseguradoras, proveedores de capacidad y plataformas digitales configuren, lancen y optimicen productos de protección embebida de manera inmediata y en múltiples mercados. A través de su motor de optimización basado en inteligencia artificial, la plataforma utiliza datos en tiempo real para mejorar la segmentación, el pricing y la comunicación con los usuarios, permitiendo a los distribuidores aumentar las tasas de conversión y retención a lo largo del tiempo.

La ronda reúne a un grupo altamente alineado de inversores especializados en fintech, insurtech, mercados emergentes y el sector asegurador, lo que refleja una fuerte convicción en el enfoque de Gangkhar basado en infraestructura para impulsar la próxima generación de protección embebida.

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Un sindicato de inversores estratégicamente construido

“Esta ronda seed reúne exactamente el tipo de socios con los que queríamos construir”, señaló Federico Spagnoli, CEO de Gangkhar. “Desde experiencia global en fintech hasta escala en mercados emergentes y conocimiento del lado de las aseguradoras, este grupo de inversores fortalece nuestra capacidad para ejecutar y crecer a nivel global”.

“Gangkhar está construyendo infraestructura clave para el futuro de la protección embebida y nativa en IA”, afirmó Marin Cauvas, Partner en Anthemis. “Su plataforma aborda una brecha crítica en cómo se diseñan, distribuyen y optimizan los productos de protección a nivel global."Estamos entusiasmados de acompañar al equipo mientras escala en nuevos mercados y profundiza sus alianzas con aseguradoras y distribuidores”.



Por su parte, Amee Parbhoo, Managing Partner de Accion Ventures, comentó: “La infraestructura de Gangkhar contribuye a fortalecer la resiliencia financiera en América Latina al permitir que las plataformas integren seguros accesibles y contextualizados dentro de la experiencia de sus usuarios.

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Al reducir fricción y costos, la compañía habilita nuevos canales de distribución de seguros, ayudando a cerrar la brecha de protección de USD 300 mil millones en la región y fortaleciendo la estabilidad financiera de poblaciones desatendidas”.

Clorinda Mantaras, Managing Director de Sancor Seguros Ventures, agregó: “Creemos que Gangkhar está construyendo una infraestructura clave para la próxima generación de protección embebida. Su plataforma permite diseñar y lanzar productos de manera más accesible, digital y eficiente, abriendo nuevas oportunidades para que aseguradoras y plataformas acerquemos mejores coberturas a más clientes.”

En conjunto, el sindicato de inversores combina profundo conocimiento en Fintech y seguros, capacidad de expansión en mercados emergentes y una fuerte alineación estratégica con la industria, posicionando a Gangkhar para escalar su infraestructura de protección embebida en múltiples geografías y entornos regulatorios.

Los fondos se destinarán a acelerar el desarrollo del producto, profundizar las capacidades de optimización basadas en inteligencia artificial y continuar impulsando la expansión internacional de la compañía.