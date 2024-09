OpenAI podría valer más de US$100.000 millones

OpenAI, la empresa de investigación y despliegue de inteligencia artificial fundada en 2015, está cerca de conseguir una valoración de más de US$100.000 millones en una ronda de inversión liderada por Thrive Capital.

Una fuente que pidió permanecer en el anonimato reveló que Thrive invertiría alrededor de US$1.000 millones, de acuerdo con información de Bloomberg Línea. Esta semana, la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, le comunicó a los empleados de la compañía que se estaba buscando capital fresco, aunque no habría brindado más detalles.

En su memorándum, Friar dijo que la financiación apoyará la necesidad de potencia de cálculo y otros gastos de funcionamiento, dijeron las personas. Ella también dijo al personal que la compañía tiene como objetivo ofrecer un evento de licitación, donde los empleados podrán vender algunas de sus acciones, a finales de este año. Añadió que estas conversaciones se encuentran todavía en las primeras fases y que aún no se han confirmado los detalles.

Las negociaciones con diversos inversores para obtener la inyección de capital comenzaron en diciembre de 2023. En caso de que se oficialice la inversión, la firma de IA generativa se convertiría en la tercera mayor "startup", sólo por detrás de la china ByteDance, dueña de TikTok, y de SpaceX, liderada por Elon Musk.

Cabe señalar que, a principios de este año, la compañía liderada por Sam Altman tenía una valoración de 86.000 millones de dólares, según el "Financial Times", que recuerda que la última vez que la firma levantó capital fue a principios de 2023, poco después del lanzamiento de ChatGPT, cuando Microsoft comprometió US$ 10.000 millones de inversión, la valoración de la empresa era de US$ 30.000 millones.

RM