OpenAI negocia con CNN, Fox y Time para licenciar contenido

OpenAI busca llegar a un acuerdo con CNN, Fox Corp. y Time para obtener la licencia de sus trabajos. La startup detrás de ChatGPT quiere tener acceso a los contenidos de los medios para desarrollar sus productos de inteligencia artificial y lograr que el chatbot de IA sea más preciso, relevante y actualizado, según reveló Bloomberg Línea.

Fuentes cercanas a la negociación informaron que CNN y Fox están negociando no sólo sobre licencias de texto, sino también sobre contenido de vídeo e imágenes. Hasta el momento, las dos cadenas decidieron no hacer comentarios. Por su parte, la directora ejecutiva de Time, Jessica Sibley, dijo en un comunicado que el editor está en conversaciones con OpenAI y que se mantienen optimistas sobre llegar a un acuerdo que refleje el valor justo de su contenido.

Desde OpenAI le comentaron a Bloomberg News la semana pasada que están hablando con docenas de editores sobre acuerdos de licencia, pero no citaron compañías específicas. Estas asociaciones son clave para el futuro de OpenAI, ya que está equilibrando la necesidad de datos precisos y actualizados para desarrollar sus modelos con el escrutinio público sobre de dónde provienen esos datos. Una de las empresas con las que la startup de IA había estado en conversaciones, el New York Times, demandó a OpenAI y Microsoft a finales del mes pasado por utilizar los artículos de la publicación sin permiso.

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre las conversaciones con los editores, un portavoz de OpenAI señaló la reciente publicación del blog de la compañía, que hacía referencia a la “colaboración continua con las organizaciones de noticias”.

“Nuestros objetivos son apoyar un ecosistema de noticias saludable, ser un buen socio y crear oportunidades mutuamente beneficiosas”, remarcaba la emrpesa tecnológica en la publicación del blog el lunes, rechazando la demanda del Times. La compañía dijo que ha “buscado asociaciones con organizaciones de noticias” para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial en “contenido no disponible públicamente” y mostrar “contenido en tiempo real con atribución” en ChatGPT.

Desde la startup sí confirmaron conversaciones con News/Media Alliance, un grupo comercial que representa a más de 2.200 medios de comunicación en todo el mundo, “para explorar oportunidades, discutir sus inquietudes y brindar soluciones”. También ha estado en conversaciones con Gannett, News Corp. e IAC, según un informe reciente del New York Times.

Otras grandes empresas de medios están preparadas para entablar conversaciones con OpenAI. Tal es el caso de The Guardian que publicó: “Hemos tenido un diálogo previo con una amplia gama de desarrolladores, incluido OpenAI, que esperamos que ahora puedan pasar a discusiones comerciales sobre el uso de nuestro periodismo para construir y potenciar sus productos”.

Cabe señalar que, en julio, la compañía anunció un acuerdo con Associated Press por un monto no revelado.

The Wahington Post y una postura similar al New York Times

No todos los grandes editores se apresuran a entablar negociaciones con OpenAI. El Washington Post todavía no tuvo conversaciones con OpenAI, según un portavoz del editor. Un ejecutivo de medios, que habló bajo condición de anonimato, dijo que su empresa está considerando emprender acciones legales contra el chatbox, similar a la del New York Times.

Una preocupación clave para los editores es la compensación. The Information comunicó que la startup le había ofrecido a los editores entre 1 y 5 millones de dólares al año para licenciar sus artículos. Ese rango se considera demasiado bajo para ciertos editores importantes, según personas familiarizadas con el asunto. Algunas empresas de medios están abiertas a una gama más cercana a la que recibió Axel Springer, dijo una de las personas.

Un ejecutivo de medios, que pidió no ser identificado para discutir asuntos privados, se mostró escéptico de que se pudiera llegar a un acuerdo productivo con las empresas de IA hasta que los tribunales aclaren cómo se aplica la ley de derechos de autor a la IA generativa. Algunos en la industria también están pidiendo que intervenga el Congreso de Estados Unidos.

RM