¿Qué aporta la inteligencia artificial en el ámbito laboral?

La inclusión de la inteligencia artificial en cada aspecto de la vida de una persona pareciera ser inevitable. En los últimos meses, los medios del mundo informaron de los aspectos positivos y los riesgos que puede tener esta nueva herramienta para el ser humano. En ese sentido, uno de los temores más frecuentes es que la IA finalmente termine monopolizando el empleo.

Sin embargo, desde Great Place To Work destacaron el rol de ChatGPT, el prototipo de chatbot de IA desarrollado en 2022 por OpenAI, para la contratación de personal, el desarrollo del talento y otras tareas de Recursos Humanos (RR. HH.)

"Realmente, su imaginación es el límite de lo que puede hacer", aseveró Kevin Wheeler, fundador y presidente del Instituto Future of Talent. "Por eso, Microsoft está invirtiendo millones de dólares en OpenAI, ChatGPT, y prácticamente todas las empresas de contratación ya están en el proceso de negociar o han firmado un contrato con ellos", resaltó.

De acuerdo con el informe, este prototipo de chatbot puede ayudar a filtrar currículums, comunicarse con candidatos y escribir preguntas de entrevistas y descripciones de trabajos. Pero donde puede marcar una significativa diferencia es después de que alguien se postula.

Caos, creación, inteligencia artificial

"Sabemos que hay muchos prejuicios en los currículums, no hay duda al respecto, y no estoy seguro de que ChatGPT sea mejor que los humanos en esto, pero creo que algunos de los algoritmos pueden llegar a ser más discriminantes, y me refiero a esto en un sentido positivo", señaló Wheeler. Por ejemplo, se le puede pedir que examine las habilidades que ofrece un candidato y no el nombre.

"Ya sabemos que si presentas dos CV, uno con un nombre afroamericano y otro con un europeo, el europeo casi siempre recibirá un trato preferencial", ejemplificó Wheeler. "Si pudieras quitar esos nombres de los CV, eso lo haría menos sesgado", acotó.

Igualmente, no será una tarea sencilla. Un estudio reciente de Pew reveló que el 41% de los estadounidenses se oponen a que la IA se use para revisar solicitudes de empleo, mientras que el 71% se opone a que tome decisiones finales de contratación y el 62% cree que la IA afectará la contratación y el reclutamiento en los próximos 20 años.

A principios de 2023, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. (EEOC) celebró una audiencia pública donde "se discutieron formas en que la IA y los sistemas automatizados en el lugar de trabajo podrían apoyar u obstaculizar los esfuerzos de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA)".

Salud e inteligencia artificial: cómo conviven y se complementan estos dos mundos

La precisión es una de las principales preocupaciones

"A veces, los humanos permiten que sus prejuicios (incluso los prejuicios inconscientes) se filtren en su toma de decisiones", dijo Joe Atkinson, director de productos y tecnología de PwC, quien señaló que los datos generados por la IA provienen de "piscinas de datos que pueden, desafortunadamente, reflejar o incorporar esos prejuicios porque están compuestos en gran parte por los resultados de innumerables decisiones y acciones humanas".

"Sí, quitará algunos trabajos, pero seguiremos necesitando ese rol profesional de recursos humanos en trabajos potencialmente ampliados o diferentes", opinó Wheeler al respecto.

Aprendizaje y desarrollo

Otra forma en que ChatGPT podría ayudar a crear equidad en el lugar de trabajo es en torno a la remuneración y las promociones justas, ingredientes clave para construir grandes culturas. También, puede ser útil con el aprendizaje y desarrollo de los empleados.

La IA buscaría dentro de una empresa a empleados con habilidades necesarias para nuevos roles y brindarles oportunidades, que quizás no hayan tenido antes. Si busca un nuevo empleado de marketing, por ejemplo, podría encontrar a alguien que tenga habilidades de escritura que antes no conocía.

La inteligencia artificial solucionará todos los problemas de la humanidad al exterminarla

Aumento de la eficiencia

ChatGPT se puede utilizar para mejorar la eficiencia en los equipos de RR.HH. automatizando, tareas rutinarias como escribir manuales de procedimientos y políticas, y preguntas frecuentes para liberar tiempo para ser más creativo, innovador y estratégico.

La tecnología abordaría algunas de las solicitudes de los empleados más rutinarias y básicas, lo que reducirá la frustración de los empleados al crear una sensación de empoderamiento para que los empleados obtengan rápidamente las respuestas que necesitan. Incluso, podría ayudar a integrar a los nuevos empleados enviando comunicaciones rutinarias antes de que comiencen, y ayudando a responder preguntas comunes que tienen sobre la empresa, el CEO, el organigrama o el manual interno.

Si bien se necesita un profesional de recursos humanos para personalizar el contenido, "la gran ventaja es que te da una plantilla con la que empezar", remarcó Wheeler.

En cuanto a la preocupación sobre que reemplace a los humanos y elimine empleos, Brower destacó: "Creo que eso es lo que asusta. Si paso mucho tiempo escribiendo descripciones de trabajo y me dices que ya no tengo que hacer eso, ¿qué voy a hacer en cambio? Creo que necesitamos tranquilizar a las personas, capacitarlas y prepararlas para la próxima cosa que quizás no estén haciendo hoy".

Inteligencia Artificial: cuáles son los principales riesgos de esta tecnología

“Si las tareas rutinarias se delegan a ChatGPT, entonces esas personas podrían estar haciendo más coaching con líderes, trabajando en estrategias de talento o ideando nuevas e innovadoras ideas para contratar, porque la escasez de talento está aquí para quedarse durante los próximos 7 a 10 años, según los economistas", dijo Brower.

El Foro Económico Mundial estimó que la inteligencia artificial reemplazará 85 millones de empleos para 2025, pero creará 97 millones de nuevos trabajos, un aumento neto de 13 millones.

Algunos de esos trabajos podrían ser aprender cómo usar ChatGPT, que se ha convertido en una habilidad en demanda, según el 90% de los líderes empresariales de EE. UU. que dijeron que esta herramienta es una habilidad beneficiosa para los buscadores de empleo.

“Seguiremos viendo casos de uso expandidos, para los cuales la IA generativa puede ser útil, pero en un mundo donde los empleadores aún compiten para atraer y retener el mejor talento, mantener la conexión humana, particularmente con RR.HH., probablemente sea más importante en el futuro, no menos”, concluyó Wheeler.

RM