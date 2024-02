Inteligencia Artificial en el trabajo: Argentina es el país latinoamericano donde menos se utiliza

Argentina es el país de Latinoamérica en donde menos se utiliza Inteligencia Artificial en el trabajo: solamente el 31% de las personas manifestó utilizarla, según un informe de Búmeran. Pese al pobre porcentaje, el 97% aseguró que le resultaría útil o muy útil incorporar esta tecnología en sus tareas diarias.

Quienes manifestaron que todavía no incorporaron la IA en el trabajo, expresaron que no lo hicieron porque: en sus organizaciones no se los permiten (37%); les gusta hacer sus trabajos sin la incorporación de Inteligencia Artificial (23%); no consideran que sea necesario (18%); no logran acostumbrarse (16%); y no se llevan bien con la tecnología (12%).

Por otro lado, los encuestados opinaron sobre los beneficios que podría tener la utilización de esta herramienta en sus labores diarias. En ese sentido, el 47% consideró que se agilizan las tareas; el 46% que ahorra tiempo; el 41% que permite acceder a la información rápidamente; el 35% que automatiza tareas repetitivas; el 28% que optimiza procesos; el 27% que brinda mayor eficiencia; el 23% que reduce errores humanos; el 22% que posibilita analizar datos complejos; el 17% que potencia la innovación en contenidos; el 15% que disminuye gastos operativos; el 13% que facilita personalizar servicios; el 9% que distingue frente a la competencia; y el 8% que realiza cosas que los humanos no pueden hacer.

En cuanto al sector en el que se desempeñan, el 16% de los que sí utilizan Inteligencia Artificial en sus actividades pertenecen al área de Marketing y Comunicación; el 14% a Comercial; y el 13% a Tecnología y Sistemas. En tanto, quienes respondieron no utilizar la IA en sus actividades diarias, Producción, Abastecimiento y Logística es el área que encabeza la lista (17%); le sigue Comercial (14%); y Administración y Finanzas (9%).

Desventajas de usar Inteligencia Artificial en las tareas laborales

Entre las principales desventajas de la IA en la actividad laboral se destaca: la pérdida de puestos laborales (43%); la dependencia respecto a la IA (35%); falta de empatía, comprensión e intuición humana (31%); los errores por falta de información (29%); la despersonalización de la atención a clientes (20%); la dificultad en la toma de decisiones éticas (19%); la interacción limitada (15%); los sesgos algoritmos que pueden llevar a decisiones discriminatorias e injustas (14%); los costos de la implementación y mantenimiento de la IA (14%).

Cuáles son los países en donde más se utiliza la IA en el trabajo

Perú, con el 49% es el país en el cual se hizo más uso de IA para las tareas diarias dentro de sus organizaciones. Otros países donde esta herramienta es cada vez más utilizada fueron Chile y Ecuador con el 36%; y en Panamá con el 32%.

