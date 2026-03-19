YPF Luz y Justoken anuncian uno de los proyectos de activos energéticos tokenizados más grandes del mundo

YPF Luz y Justoken anunciaron el lanzamiento de Enertoken, uno de los proyectos más significativos a nivel global en la tokenización de activos del mundo real (RWA por sus siglas en inglés) a través de tecnología blockchain. La iniciativa introduce un nuevo modelo para tokenizar, comercializar y gestionar energía, incorporando trazabilidad, seguridad e inmutabilidad en contratos, transacciones y flujos operativos.

En su fase inicial, Enertoken se lanzó con la tokenización de más de US$ 800 millones en activos energéticos, marcando un hito en la adopción institucional de soluciones RWA en industrias estratégicas.Este despliegue refuerza la posición de XRPL como una de las infraestructuras globales más avanzadas para la tokenización de RWA, demostrando su capacidad para operar con activos regulados, grandes volúmenes económicos y estructuras comerciales complejas.

“Enertoken representa un avance significativo en la evolución de la comercialización y gestión de energía. La integración de activos energéticos tokenizados nos permite optimizar procesos, mejorar la trazabilidad y brindar mayor transparencia a nuestros clientes, reforzando el perfil innovador de YPF Luz en el sector energético”, señaló Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

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Por su parte, Eduardo Novillo Astrada, CEO y Co-Fundador de Justoken, remarcó: “Este proyecto confirma que la tokenización de RWA es ahora una realidad tangible. Enertoken es una implementación basada en activos regulados con un impacto económico significativo. Trabajar junto a YPF Luz y en la blockchain de Ripple posiciona a Justoken como un actor clave en el panorama global de infraestructura RWA”.

A través de Enertoken, las empresas y grandes consumidores de energía pueden contratar, gestionar y monitorear su energía de forma completamente digital, integrando simulación de costos, ejecución de contratos, seguimiento de consumo, facturación e informes en tiempo real, totalmente respaldados por activos energéticos tokenizados registrados en blockchain.

La plataforma también fortalece la auditabilidad, el cumplimiento normativo y la presentación de informes ESG, proporcionando información verificable y trazable, alineada con las crecientes demandas globales de transparencia y sostenibilidad.

RM