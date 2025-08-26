BYMA se suma a la tokenización con su servicio BYMA Token Registry

BYMA Digital Assets, una entidad registrada como PSAV (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales) especializada en activos digitales con el respaldo del Grupo BYMA, anunció BYMA Token Registry, su servicio de Registro de Titularidad de Activos Tokenizados. La decisión se dio a conocer luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ampliara su régimen de tokenización.

La entidad pone a disposición un entorno seguro, garantizando eficiencia operativa y calidad de información, trazabilidad e interoperabilidad. Asimismo, la unidad incorporará próximamente a su oferta de servicios, custodia institucional cripto y tokenización de activos del mundo real. Este paso busca acompañar el creciente interés en activos digitales como las criptomonedas.

Tokenización en el mercado argentino: qué cambia con la nueva normativa de la CNV

Al respecto, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, expresó: “BYMA Digital Assets inaugura una nueva etapa en el ecosistema cripto de Argentina, posicionándonos con una propuesta única en activos tokenizados. Es un paso orientado a mejorar la confianza en emisores y participantes, dentro de los marcos regulatorios aplicables”.

Respecto a las razones que motivaron este paso, añadió: “Los avances regulatorios, la maduración de casos de uso concretos y la evolución tecnológica hacen que este sea el momento indicado.”