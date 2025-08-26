Decathlon promete una inversión de más de US$ 100 millones en su llegada a Argentina

Decathlon está cada vez más cerca de abrir sus puertas en el país. La tienda de deportes de origen francés tendrá su primer local en el complejo Al Río, en Vicente López. El mismo cuenta con una superficie de 3.000 m² y se espera que este abierto al público en el último trimestre de 2025.

De acuerdo a lo informado por la propia empresa, la apertura de este comercio implicará una inversión de US$ 20 millones y generará 100 puestos de trabajo. Asimismo, Magela Mendez, gerente Comercial de Decathlon, anunció que la firma proyecta incrementar sus locales en los próximos cinco años, lo que significaría una inversión de US$ 100 millones y unos 750 empleos directos.

¿Cuáles son las marcas que llegarían a la Argentina a partir de 2025?

Cómo será el primer local en Argentina

La tienda invita a los visitantes a descubrir y disfrutar todas las marcas y categorías deportivas que ofrece Decathlon. Contará con más de 5.000 productos multideportes, desde running, deportes colectivos, montaña, acuáticos, entre otros.

Cabe señalar que Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo, incluyendo marcas propias de la compañía como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma, Kipsta, entre otras. Además, a través del canal online, las personas tendrán acceso al 100% de la oferta de productos disponibles en el país. La propuesta incluye toda la gama de tecnicidad: desde opciones para quienes recién comienzan a practicar deporte, hasta productos especializados para deportistas avanzados y de alto rendimiento, asegurando que cada persona encuentre su deporte y la forma de disfrutarlo.

“Estamos muy entusiasmados de abrir nuestra primera tienda en Argentina, la cual cuenta con un formato innovador y nueva estética de la marca. El país cuenta con una amplia variedad de disciplinas y es un referente mundial en deporte y retail, lo que genera un vínculo especial entre Decathlon y los argentinos.” concluyó Mendez.

Stanley continúa su expansión en Argentina con Messi como símbolo

Búsqueda laboral de Decathlon

En el marco de esta expansión, Grupo One anuncia la apertura de búsquedas. La compañía incorporará perfiles vinculados a la atención al cliente, retail, logística, deporte, gestión comercial y tienda digital. Los interesados podrán postularse a través de los canales oficiales de Grupo One, que actualmente gestiona operaciones en Uruguay y Paraguay: https://oportunidades.grupone.online/grupone.

RM