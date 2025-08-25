El Grupo Newsan anunció la adquisición del 50% del paquete accionario de Cdixmex, empresa dedicada al desarrollo, producción, importación y comercialización de fragancias y productos de belleza en Argentina. De esta forma, la compañía fundada por el empresario Rubén Cherñajovsky continúa expandiendo su unidad de consumo masivo.

Cabe señalar que Cdimex está muy bien posicionada a nivel nacional en el mercado semiselectivo de fragancias, maquillaje, cuidado de la piel y accesorios de belleza. De hecho, la firma es la encargada de producir marcas locales como Cher, Bensimon, Sarkany, Tucci y Fascino, así como también internacionales como Lattafa, Armaf, Elizabeth Arden, Rasasi, Afnan y Al Wataniah, entre otras. Actualmente es líder del segmento, con 6 de las 10 marcas más vendidas -según Circana- y una destacada presencia en farmacias, perfumerías, y canales digitales

Newsan proyecta una operación de US$ 3.000 millones en tres años en el segmento de consumo masivo

Desde el Grupo Newsan informaron que la asociación incluye todas las actividades de producción, importación y distribución de perfumes masivos y semiselectivos, así como las licencias y desarrollos en categorías como maquillajes y accesorios, cuidado de la piel, baño & cuidado corporal y solares.

Igualmente, la compañía seguirá operando de forma independiente pero con una dirección conjunta, donde Newsan y la familia Cortassa aunarán todos sus conocimientos y expertise sobre negocios, fragancias y beauty.

Siam, motos de una marca icónica

"Creemos en construir valor de forma conjunta, organizada y sinergizada. Esta alianza representa una enorme oportunidad para seguir fortaleciendo la posición de Newsan en consumo masivo y a su vez ampliar nuestra presencia en el universo de la belleza y el cuidado personal, apalancados en talento argentino y marcas con identidad local e internacional", señaló Luis Galli, CEO y presidente del Grupo.

“La asociación con Newsan, uno de los grupos empresarios más importantes del país, nos ayudará a acelerar nuestro proceso de expansión y el crecimiento y profesionalización de nuestra compañía”, sostuvo Franco Cortassa.

RM