Con una inversión de US$ 45 millones se anunció un nuevo proyecto residencial en Nordelta

Con una inversión de US$ 45 millones, la empresa desarrolladora NXT está llevando adelante su nuevo proyecto residencial, INDIGO Nordelta. El mismo, cuenta con cinco torres dispuestas dentro de un lote con doble frente y vistas a espejos de agua (Canal Mayor del Río Luján y Puerto Escondido).

De acuerdo a lo informado, tendrá 80 unidades, todas con doble orientación. Entre los amenities se destacan la pileta cubierta semiolímpica de 25 metros, un gimnasio con aparatos de última generación, cocina con equipamiento industrial, SUM, salas de relax, masajes, SPA y sauna seco.

Lanzan en Argentina el primer fondo cerrado en dólares para créditos hipotecarios

Teodoro Argerich, Gerente General de NXT comentó: “Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de INDIGO Nordelta al mercado, lo comenzamos en el año 2023 y ya tenemos más de 35 unidades vendidas, con una entrega a /corto plazo en los primeros meses del 2026”.

Asimismo, sostuvo que el proyecto apunta al público de la zona de Nordelta y alrededores ABC1 (+50). "Con este emprendimiento buscamos ofrecer una alternativa para quienes viven en Nordelta o aledaños desde hace más de 20 años, sus hijos ya no están en la casa y quieren disfrutar de un lugar único para vivir y poder desarrollar su vida”, detalló.

El mercado inmobiliario en dólares se reactiva

Valor del metro cuadrado en INDIGO Nordelta

El valor promedio por metro cuadrado ronda los US$ 3.600/m2; las unidades van desde los US$ 685.000 hasta US$ 1.100.000 (pent-houses). Con una superficie total construida de 22.382 m², la entrega de las mismas está prevista para marzo 2026.

RM