Ahora las personas podrán invertir en una parte de un CEDEAR de una empresa internacional o en una fracción de un bono, sin necesidad de contar con grandes sumas de dinero ni con intermediaciones costosas.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) amplió su régimen de tokenización e incorporó acciones, CEDEARs y obligaciones negociables dentro de un Sandbox Regulatorio. Esta decisión marca un hito para el mercado de capitales argentino, pero sobre todo para las personas que buscan nuevas alternativas de ahorro e inversión.
Hasta el momento, muchos instrumentos financieros resultaban lejanos o difíciles de alcanzar: requerían montos altos, operaciones complejas o trámites presenciales. La tokenización cambia esa lógica. A través de la digitalización, permite que cualquier usuario pueda acceder a esos activos desde su celular, con la posibilidad de comprarlos de manera fraccionada, en montos más bajos y con total trazabilidad.
En la práctica, significa que alguien podrá invertir en una parte de un CEDEAR de una empresa internacional o en una fracción de un bono, sin necesidad de contar con grandes sumas de dinero ni con intermediaciones costosas. Todo bajo un marco seguro, auditable y transparente.
Guillermo Zajic, Co-Founder y COO de B2FI, destacó: “Este avance no solo fortalece al sistema financiero, sino que amplía las alternativas de ahorro e inversión, acercando a más personas a un mercado que ahora será más inclusivo, transparente y competitivo”.
La tokenización acerca, en definitiva, un mercado que históricamente estuvo reservado a pocos, abriendo las puertas a una nueva etapa de inclusión financiera donde más personas podrán decidir cómo y dónde hacer rendir su dinero.
