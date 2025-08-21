El eCommerce en Argentina está ganando cada vez más terreno y así lo hacen ver los últimos datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). De acuerdo con el último informe, en la primera mitad de 2025, la facturación creció un 79%, en comparación con la primera mitad de 2024. Se calcula que alcanzó un total de $15.317.918 millones.

Las órdenes de compra fueron 149,5 millones -un incremento del 46% vs los primeros 6 meses de 2024- y se registraron 203,9 millones unidades vendidas. El ticket promedio del primer semestre de 2025 fue de $102.449.

En lo que respecta a las compras internacionales online, el 8% de los argentinos realizó su primera compra de este tipo en 2025. Además, 4 de cada 10 argentinos declararon ya haber realizado una compra online internacional alguna vez.

“Estos resultados reflejan que el comercio electrónico sigue consolidándose como un canal clave para el consumo en Argentina. Desde CACE creemos que una economía digitalizada favorece e incentiva el consumo porque da accesibilidad y variedad de oferta. Impulsamos a nuestros socios y no socios a avanzar en este camino ya que ellos ven los resultados en el corto, mediano y largo plazo” explicó Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Categorías en eCommerce que más facturaron

Las categorías que más contribuyeron a esta facturación fueron Electro; Herramientas y construcción; y Accesorios para autos y motos.

En cuanto a unidades vendidas, Alimentos y bebidas es la que lidera la lista, seguida de Herramientas y construcción y Hogar, muebles y jardín.

RM