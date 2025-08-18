El 54% de las personas trabajadoras en el país vive con su familia o en el hogar familiar. Las razones de esta decisión.
La convivencia con la familia puede tener sus desafíos. El home office interrumpido por conversaciones entre padres, la comida que preparaste para llevar al trabajo y ya no está en la heladera, o ese día de franco que termina en una limpieza profunda e inesperada del hogar familiar. Estas situaciones cotidianas hacen que a cierta edad uno busque vivir solo.
Sin embargo, ser independiente y autosuficiente en Argentina se vuelve año a año un desafío cada vez más difícil. De acuerdo con el último informe de Bumeran, el 85% de las personas trabajadoras en el país considera que independizarse hoy en día es más difícil que hace diez años. De hecho, más de la mitad (54%) de los talentos menciona que aún vive con su familia o en el hogar familiar.
Al desglosar el informe se observa que las dificultades son parecidas para los diferentes géneros. El 54% de la mujeres respondió que todavía vive con la familia, el 22% vive con la pareja, el 2% con amigos y un 22% lo hace sola. En tanto, el 53% de los hombres asegura vivir en el hogar familiar. El 25% dijo que vive con su pareja, el 2% con amigos y un 20% lo hace solo.
Los 10 trabajos más demandados en Argentina: cuáles son
Independizarse según la profesión
Al analizar por sectores del mundo laboral, se observa que en el sector Comercial el 56% de los talentos dice que vive en el hogar familiar; el 22% vive solo; el 19% con su pareja; y el 3% con amigos. En el sector de Producción, Abastecimiento y Logística, el 51% vive con su familia; el 31% con su pareja; el 17% vive solo; y el 1% con amistades o amigos.
En Administración y Finanzas, el 49% vive con su familia; el 29% con su pareja; el 21% solo; y el 1% con amistades. En Salud, el 46% vive en el hogar familiar; el 28% vive solo; el 24% con su pareja; y el 2% con amistades o compañeros. En el sector Marketing y Comunicación el 51% dice que vive con su familia; el 29% vive solo; 18% con su pareja; y el 2% con compañeros.
Caso de estudio: ¿Cuanto les cuesta a los argentinos vivir en el país vs el exterior?
Volver al hogar familiar
3 de cada 10 talentos tuvo que regresar a la casa familiar tras independizarse En ese sentido, el 28% de los talentos que aún vive en el hogar familiar regresó luego de haberse independizado; frente a el 72% que vive con su familia porque todavía no se independizaron.
Entre las principales causas por las que regresaron al hogar familiar, el 24% menciona que fue porque perdieron su empleo; el 22% menciona “otros motivos”; seguido por el 20% que dice que su salario no es suficiente; . Por su parte, el 14% de los talentos menciona que se separaron de sus parejas y que tuvieron que regresar al hogar familiar; y el 11% menciona que aumentaron los costos y que no pudieron afrontar los gastos.
El 96% de las personas trabajadoras dice que tiene ganas de independizarse. Dentro de las razones por las cuales no lo hacen, el 54% menciona que no tiene trabajo; el 31% que su salario no le alcanza; y el 6% que las razones son “otras”.
RM