Del papel al clic: el desafío de digitalizar el sueño de la casa propia

El mercado inmobiliario argentino convivió, históricamente, con una paradoja: mientras el mundo avanza hacia la tokenización y las transacciones instantáneas, la compra de una propiedad en nuestro país sigue siendo sinónimo de meses de burocracia, carpetas interminables de papeles y la movilización física de grandes volúmenes de efectivo. Romper con este paradigma es un gran reto tecnológico y es, ante todo, un desafío cultural que requiere confianza, educación y transparencia.

En un contexto donde acceder a un crédito suele ser una carrera de obstáculos, nos propusimos demostrar que las cosas pueden hacerse de otra manera. ¿Cómo es posible aprobar créditos hipotecarios en menos de siete días, un tiempo disruptivo para el mercado local? La respuesta está en un ecosistema de desarrollo donde la Inteligencia Artificial se une a una gestión de datos optimizada. La IA trabaja 24/7 procesando información en tiempo real, conectada a un sistema de backoffice que garantiza la trazabilidad total de la documentación. De esta manera, la tecnología evalúa el otorgamiento al tiempo que gestiona toda la vida del préstamo, brindando seguridad absoluta tanto al que busca su hogar como al inversor.

Es importante aclarar que el motor digital es solo una parte de la ecuación. El mayor obstáculo es construir confianza en un sistema de préstamos colaborativos —entre personas y sin bancos— que es totalmente nuevo para el ecosistema local, incluyendo a las propias escribanías. En Argentina, la cultura del presencialismo y el pago manual está muy arraigada. Por eso, es fundamental centrarse en educar y acompañar.

Para eliminar definitivamente la presencialidad, la clave reside en concretar alianzas estratégicas con escribanías, que no son solo eslabones notariales; son socios en la misión de transformar un proceso tradicionalmente tedioso en una experiencia memorable. Además, es igual de importante que la firma digital y el desembolso electrónico dejen de ser la excepción y se conviertan en la norma.

Ahora bien, surge una pregunta válida: en un proceso 100% online, ¿dónde queda el factor humano? Comprar una casa es, quizás, la decisión emocional y financiera más importante de una familia. Por eso, entendemos que la tecnología es el impulso, pero la satisfacción del cliente es la brújula. Detrás de cada algoritmo, se debe contar con un equipo comercial que brinde contención y asesoramiento personalizado.

La digitalización total del mercado inmobiliario argentino es inevitable. El desafío es liderar ese cambio asegurando que, en el camino del papel al clic, no se pierda el propósito esencial: que más personas puedan acceder a su hogar de forma simple, transparente y efectiva.

* CEO de Lendar