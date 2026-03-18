Miniso desembarca en Argentina: invertirá US$ 50 millones y abrirá 100 locales en 5 años

La marca de origen chino Miniso, anunció oficialmente su desembarco en Argentina. Con presencia en 112 mercados, la firma busca seguir expandiéndose a nivel mundial y para eso invertirá US$ 50 millones en el país y planea abrir 100 locales en locales en los próximos 5 años. Se calcula que creará entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.

Fundada en 2013, Miniso comenzó a operar en la Bolsa de Nueva York en 2020 y en la Bolsa de Hong Kong desde julio de 2022, alcanzando ventas globales de US$ 2.450 millones durante 2025

Un modelo de negocio que redefine la experiencia de compra

La propuesta de la marca se distingue por renovar mensualmente su oferta con nuevos productos, además de mantener líneas continuas que los clientes buscan de manera regular. Otro diferencial será la posibilidad de acceder en un mismo lugar a una gran cantidad de productos de licencias oficiales como Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio (Hello Kitty, Kawaii), Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts, entre otras.

La marca está orientada principalmente a un público joven. Con más de 100 millones de miembros registrados y 1.000 millones de clientes en tiendas a nivel mundial,

Expansión en etapas

El plan de expansión de Miniso en Argentina se desarrollará en distintas etapas. Durante el primer año, las aperturas se concentrarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A partir del segundo año, la marca avanzará con una expansión progresiva hacia el interior del país, priorizando las principales plazas comerciales y acompañando el crecimiento de la operación a nivel nacional.

Por las características de su modelo de negocio, la compañía operará en locales de distintas dimensiones (entre 200 y 600 m²), ubicados en centros comerciales, tanto cerrados como abiertos, y en avenidas peatonales de alto tránsito. Además, la compañía proyecta presencia en aeropuertos y en otros espacios de gran circulación de público.

En este marco, Miniso Argentina contará también con tres o cuatro tiendas bandera con una estética diferencial y superficies más amplias. Se trata de un formato presente en algunas de las principales capitales del mundo, como Madrid (Gran Vía), México (Masairyik, CDMX), París (Champs-Élysées) o Nueva York (Times Square), que refleja la identidad global de la marca a través de espacios de alto impacto visual y una experiencia de compra especialmente diseñada.

Localmente, este hito incluye la apertura de una tienda modelo con un concepto inspirado en la última imagen de la marca, siendo el primero de su tipo en América. Será un espacio de gran escala, con una superficie de 600 m2, zonas temáticas por categoría, más de 5.000 productos diferentes y una fuerte presencia de colecciones de licencias internacionales. El diseño del local estará orientado a ofrecer una experiencia de compra más inmersiva, donde el recorrido por la tienda y la interacción con las distintas líneas de producto forman parte central de la propuesta.

RM