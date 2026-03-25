Danone y Arcor compraron La Serenísima

Danone y Arcor llegaron a un acuerdo con Mastellone y adquirieron el 51,1% del negocio lácteo que les faltaba de La Serenísima. La venta se da después de un año de negociaciones y una fuerte disputa por la valuación de la empresa. La reconocida marca pertenecía hacía 96 años al grupo Mastellone. La operación fue informada a la CNV y queda sujeta a aprobaciones regulatorias.

Hasta ahora, ambas compañías controlaban el 49% del capital, mientras que el resto permanecía en manos de la familia fundadora y el fondo Dallpoint. A partir de este momento se consolida un joint venture que unificará la gestión del negocio lácteo local y de Logística La Serenísima, bajo una estrategia común. No trascendió el monto final de la operación.

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La adquisición se realiza a través de Bagley Latinoamérica, sociedad que crearon en 2005 Arcor y Danone para la compra de acciones de Mastellone. Bagley tenía derecho a ejercer la opción de compra de la totalidad del paquete accionario de la compañía, en función del contrato firmado entre los accionistas el 3 de diciembre de 2015.

En abril de 2025, Mastellone había rechazado una oferta que no superaba los US$ 40 millones, mientras que los vendedores pretendían cerca de US$ 250 millones. El monto final de la operación no fue informado.

La Serenísima nació el 29 de octubre de 1929, con una pareja de inmigrantes italianos que llegaron al país en la década del 20, don Antonino Mastellone y Teresa Aiello, que comenzaron elaborando mozzarella y ricota en General Rodríguez. Antonino vendía los quesos frescos en la zona del puerto y San Telmo, hasta donde llegaba en tren todos los días. Tras su fallecimiento, su hijo Pascual se hizo cargo de las operaciones y la transformó en una de las marcas lácteas más conocidas de la Argentina.

RM