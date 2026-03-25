Grupo MIZ acelera su expansión en el negocio del “bar-entretenimiento” en Buenos Aires

El negocio que combina gastronomía y entretenimiento gana terreno y el Grupo MIZ Juegos, la empresa argentina detrás de los bares temáticos Jobs, El Destello y Flynn’s, busca capitalizar esta tendencia con un plan de expansión que incluye nuevas aperturas en Ramos Mejía y Villa Crespo. La proyección de inversión para este año es de US$ 1.200.000 para las nuevas aperturas: un Jobs bar en Ramos Mejia y un Flynn’s completamente renovado con el formato Ruin Bar en Villa Crespo, la incorporación de 75 empleados y una facturación anual de más de $7000 millones. Además, apuntan a trabajar con eventos privados corporativos e infantiles.

Actualmente, entre todos sus locales el grupo registra más de 40.000 cubiertos mensuales, una cifra que refleja el crecimiento del formato de bares de juegos dentro de la oferta gastronómica y de entretenimiento de Buenos Aires.

Llega al país una nueva propuesta de entretenimiento para toda la familia: VR Arena

Fundada por Julián Mizrahi y Fernando Suarez en 2023, la empresa acaba de incorporar a Raimundo Gorkin como Gerente General y socio, ex Panera Rosa y Pani, que cuenta con más de 43 años en la industria. “Raimundo cuenta con una trayectoria excepcional transformando unidades de negocio en potencias regionales; su visión estratégica fue el motor de expansión en La Panera Rosa, donde duplicó la red de franquicias y consolidó la marca en Argentina y el exterior, encabezando además la adquisición de PANI”, detalla Mizrahi, “Su gestión logra un equilibrio poco común: la precisión operativa de haber dirigido servicios en siete aeropuertos y empresas de alimentación masiva como Grupo L, con más de 20.000 raciones diarias, combinada con la sofisticación de 10 años en hotelería 5 estrellas. Hoy, lidera nuestro crecimiento en el sector del entretenimiento y gastronomía, bajo un modelo que prioriza la calidez y la hospitalidad. Su enfoque está centrado en la estandarización de procesos, el Co-Branding y la formación de equipos de alto rendimiento, elevando la profesionalización y la rentabilidad del Grupo”.

Además Grupo Miz se sumó este año a la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA) con el objetivo de integrarse al ecosistema de entretenimiento y potenciar el desarrollo de nuevas experiencias para el público. “Estamos construyendo una empresa que opera negocios gastronómicos basados en experiencias. El modelo combina gastronomía, entretenimiento y comunidad, con una fuerte capacidad de escalabilidad”, explicó Mizrahi.

Para financiar su expansión, la compañía lanzó recientemente un sistema de crowdfunding, que permite a inversores participar en el crecimiento del grupo con un ticket mínimo de entrada de US$ 8.000.

RM