Puratos anunció la adquisición de Dawn Foods

Puratos y Dawn Foods llegaron finalmente a un acuerdo en el cual la primera adquiere a la segunda. Durante más de un siglo, ambas compañías construyeron negocios sólidos y de confianza con la pasión de ofrecer productos de alta calidad, sirviendo a panaderos profesionales, pasteleros, minoristas y fabricantes de alimentos al traducir tendencias e ideas de los consumidores en soluciones de ingredientes.

Dawn Foods, con operaciones en Norteamérica, Europa, AMEAP y Latinoamérica, es reconocida por su experiencia en auténticos productos de pastelería dulce americana y soluciones de ingredientes para aplicaciones como donuts, muffins, galletas y brownies. Su modelo de innovación se basa en la creación de conceptos de productos, inspiración estacional y soluciones listas para el cliente que permiten a las panaderías diferenciar y optimizar su surtido.

Por su parte, Puratos cuenta con vasta experiencia en panadería, pastelería y chocolate, incluyendo fermentación, masa madre, cereales y semillas, clásicos de pastelería y maestría chocolatera. Su enfoque de innovación está firmemente arraigado en la tecnología de ingredientes y la I+D a largo plazo, traduciendo la ciencia de los alimentos en soluciones de ingredientes diferenciadas.

Danone y Arcor compraron La Serenísima

Esta unión combinaría motores de innovación complementarios: la creatividad orientada a aplicaciones de Dawn Foods y la tecnología de ingredientes basada en I+D de Puratos, junto con modelos de producción complementarios. La fabricación estandarizada y a gran escala de una y la producción más flexible y personalizada de la otra. También conectaría la extensa red de distribución norteamericana de Dawn Foods con la amplia red internacional de filiales de Puratos.

“Este acuerdo refleja un paso importante y duradero para Puratos”, declaró Pierre Tossut, CEO de Puratos. “Dawn Foods es una compañía altamente respetada con capacidades que complementan las nuestras. El acuerdo muestra nuestra ambición de expandir aún más nuestra presencia y capacidades en un sector que conocemos bien, comprendemos profundamente y hemos desarrollado con éxito durante generaciones.”

Carrie Jones-Barber, CEO de Dawn Foods, comentó: “Dawn ha crecido hasta convertirse en una empresa global manteniéndose enfocada en lo que más importa: nuestra gente, nuestros productos y los clientes a los que servimos. Al mirar hacia el futuro, era importante encontrar un socio alineado con nuestros valores y nuestra visión a largo plazo del negocio. Como Dawn, Puratos es una compañía familiar con una sólida herencia y un profundo compromiso con las personas, la calidad y el sector de la panadería.”

Compañía internacional realizó una inversión millonaria en Argentina

Calendario y aprobaciones

Se prevé que la transacción se complete antes de finales de 2026, sujeto a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Hasta que se complete la transacción, Puratos y Dawn Foods seguirán siendo empresas completamente independientes y continuarán operando por separado. No habrá cambios en las operaciones diarias, las relaciones con los clientes ni los acuerdos comerciales.

RM