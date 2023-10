Cómo enfrentar los desafíos empresariales en tiempos de incertidumbre

En un entorno empresarial cada vez más complejo y volátil, la capacidad de enfrentar y superar crisis se convirtió en un factor determinante para la supervivencia y el éxito de las organizaciones. En este contexto, contar con equipos de trabajo sólidos, firmes y alineados con los valores y filosofía de la compañía es clave para sortear los desafíos que se presentan.

Un artículo publicado en Harvard Business Review, titulado "The Role of Leadership in Organizational Crisis Management" (El papel del liderazgo en la gestión de crisis organizacionales), resalta que contar con equipos de trabajo alineados con los valores de la organización es esencial durante las crisis. "Estos equipos tienen una mayor capacidad para comunicarse eficazmente, colaborar de manera efectiva y tomar decisiones rápidas en situaciones de incertidumbre", argumenta.

Justamente, al respecto opina Florencia Motta, gerente de Operaciones de Puratos Argentina, Paraguay y Uruguay (APU). Según ella, el equipo en Puratos Argentina es un "intangible que se construye constantemente a través de horas de trabajo conjunto, inversiones de tiempo en conocerse mutuamente y la valentía de ser auténticos, aprovechando las fortalezas individuales y transparentando las limitaciones en busca del apoyo, conocimiento y la experiencia del otro".

Asimismo, Motta subrayó la importancia de invertir conscientemente, y en forma anticipada, en la construcción de una cultura organizacional basada en la relevancia de los equipos en momentos más favorables, para estar preparados cuando enfrentar las crisis que puedan aparecer.

Por su parte, Erika Fernández, responsable de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene para Argentina, Paraguay y Uruguay de Puratos (APU), señaló que uno de los principales desafíos durante la crisis fue también mantener a las personas enfocadas, con una actitud segura y positiva.

Para Galarza, el trabajo en equipo implica derribar las fronteras internas que se crean entre diferentes sectores y áreas de una empresa. "Es necesario unir objetivos y metas, superando las diferencias y actuando de manera transparente. El enfoque debe estar en el bienestar y el éxito general de la organización, más allá de los intereses individuales de cada área", afirmó.

Una buena estrategia es recurrir permanentemente a la formación de equipos colaborativos, donde se suman diversas miradas y se encuentran soluciones conjuntas. Esto incluso se puede expandir, entre otras acciones, mediante reuniones semanales donde participen jefes de distintas áreas de la compañía, incluyendo también a los mandos medios.

La idea de cooperación basada en el trabajo en equipo va más allá de cada unidad de negocios y forma parte de la cultura global de una empresa. "A veces, debido a la crisis, mientras nosotros nos enfocamos a nivel local en cuestiones inmediatas, como esperar si nos liberarán una SIRA esta misma semana o planificar la línea de producción para los próximos días, el equipo directivo global nos visita pero para ver nuestro plan a largo plazo, que es la base para defender lo que necesitamos y mostrar nuestros logros y apuestas. Es como un doble papel, por un lado, saber gestionar la escasez de ciertos recursos y, por otro lado, no perder de vista la visión y ambición", concluyó Motta

