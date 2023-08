Trasformación digital: ¿Qué es y cómo se preparan las empresas?

Si bien es difícil predecir exactamente lo que le depara el futuro a una región o país en particular en lo que respecta a la transformación digital, es innegable que Argentina ya está avanzando en esta área. Cada vez son más los líderes empresariales que buscan implementar una transformación digital en sus negocios con el fin de lograr un alto impacto en sus planes estratégicos para responder a las necesidades del mercado y a una competencia cada vez más aguerrida.

Lejos de considerarse un proyecto tecnológico o una necesidad de sistemas, los CEOs entienden que es momento de desarrollar un nuevo “mindset” (conjunto de pensamientos o creencias) como principal habilitador para detectar, implementar y operar evoluciones digitales en su organización.

Para conocer más acerca de este fenómeno que atraviesa tanto al sector público como al privado, Fortuna dialogó con Sandra Olive, Managing Partner de Executive Search en Backer & Partners, especializada en la búsqueda de ejecutivos para la Alta Gerencia y Consultoría de Cultura y Liderazgo.

La transformación digital en RR.HH llegó para quedarse

Fortuna: ¿Qué debe hacer una empresa para hacer una transformación digital?

Olive: Para hacer una transformación digital exitosamente, una empresa debe repensar su negocio y los procesos asociados para entender cómo sería en un plano digital. Muchas veces es necesario contar con el apoyo de una consultora en procesos y estrategia para asistir en esa definición. Los beneficios de la transformación son muchos. Los más relevantes son que la empresa será más eficiente, se podrá adaptar más fácilmente a los cambios y se tornará más ágil.

Para que sea exitosa la transformación deberá existir un gran compromiso de los accionistas, dueños y liderazgo en llevarla a cabo. Requerirá de una gran inversión en tecnología y capacitación de los colaboradores.

Hay que recordar que la transformación es algo que sucede en toda la organización y que no tiene principio y fin. En cambio, es un proceso de evaluación y evolución constante de la organización en función de los desafíos y objetivos del futuro.

Fortuna: ¿Qué ventajas tiene esta transformación?

Olive: La transformación digital permite a una empresa mejorar su eficiencia, tener un alcance más amplio al tornarse más competitiva, facilitar la toma de decisiones basadas en datos, mejorar la experiencia del cliente y ser más ágil. Las culturas de las empresas suelen ser más innovadoras también.

Al transformarse, las empresas tienen mayores posibilidades de expandirse y permanecer en el tiempo ya que compiten a otro nivel. Aquellas empresas que no logren adaptarse a las nuevas necesidades locales y del mundo podrían ir “apagándose” de a poco ya que les costará mucho subsistir. Todos tenemos presente los ejemplos de Blockbuster & Kodak.

Transformación digital en empresas: el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial

Fortuna: ¿Es necesario un cambio de mindset por parte de las personas?

Olive: Cualquier organización en proceso de transformación digital debe estar acompañado, sin excepciones, por una transformación cultural para lograr un cambio de mindset de todos los colaboradores. Si esto no sucede puedo garantizar que la transformación digital fracasará porque los colaboradores de la organización no estarán preparados para acompañar los cambios necesarios para llevar a la compañía a otro nivel.

Fortuna: ¿Por qué?

Olive: Porque una de las características más importantes de la cultura digital es que sea innovadora, ágil y flexible. Pasar de la noche a la mañana de una cultura más tradicionalista a la innovación ágil flexible es casi imposible.

Para que exista un cambio de mentalidad, los colaboradores necesitan acompañar todo el proceso de transformación digital con un proceso de cambio de modelo mental. Ese proceso debe ser promovido por todas las personas de la organización en posición de líder en primera instancia para que baje como cascadeo al resto de la organización.

La cultura de una organización está definida por los comportamientos de todos los colaboradores. La transformación cultural consiste en, partiendo de la cultura actual llegar a la necesaria para poder implementar exitosamente los desafíos que define la organización hacia adelante. El gap entre la cultura existente y la que requiere es donde hay que poner foco ya que, si los comportamientos definidos no son los de los líderes, costará mucho desplegar un cambio en el resto de la organización.

Muchas veces las organizaciones necesitarán poder contar con un Coach experto en transformaciones para llevar adelante un proyecto de transformación cultural exitoso en todos los niveles y con diferente intensidad. Esto depende mucho de cada organización. A través de metodologías que ayuden a lograr profundos cambios de hábitos es que las personas podrán cambiar. Como resultado cambiaran las culturas de las organizaciones. Un primer paso es entender la importancia del cambio de modelo mental y el efecto positivo que eso tendrá en el resto de los colaboradores. Es imposible pedirles a los colaboradores que ellos sean los únicos que interactúen y trabajen de manera diferente.

Empresas que aceleraron su transformación digital crecen 5 veces más rápido

Fortuna: ¿Están las empresas y los empresarios en Argentina preparados para esta transformación?

Olive: Hay un mix bastante grande. Diría que por las exigencias de mercado todas las organizaciones se han dado cuenta que tienen que encarar un cambio en su organización. Cómo en todo, las organizaciones más profesionales o emprendedoras están más abiertas.

Lo complicado es el cambio de paradigma en cuanto a lo cultural que debe, si o si, acompañar la transformación. Muchas veces los líderes de grandes organizaciones deciden realizar una transformación digital. Pero, cuando llega el momento del cambio de mindset, ellos mismos no quieren realizarlo. Es como si pensaran que el cambio es para los demás, pero no para ellos. A algunos les duele muchísimo salir de su zona de confort y esto es el gran desafío del momento.

Fortuna: ¿Qué relación hay entre transformación digital y cultural?

Olive: Están totalmente relacionadas. No hay transformación digital sin transformación cultural. He visto fallar a varias empresas grandes por no tomar en cuenta las necesidades de los colaboradores.

Como en todo cambio, van a haber personas que abrazarán el cambio y otros que mostrarán resistencia. Tal vez por lo desconocido, por miedo o simplemente no estar de acuerdo. Fijate solamente cómo ha cambiado la telefonía en los últimos 25 años. ¿Hoy en día, cuánta gente sub-30 tiene un teléfono de línea en su casa? ¿Qué porcentaje de la población sigue usando agenda en papel?

Cómo funciona el "counseling", la ayuda profesional que adquiere cada vez más importancia

Fortuna: ¿Qué tendencias se observan de cara a futuro dentro de las empresas y el trabajo?

Olive: Como tendencias, en Argentina, hay mucho foco en el tema de la presencialidad. Demasiado para mi gusto, pero es lo que ocupa la agenda hoy.

Claro está que hay funciones que si o si necesitan estar presenciales para poder trabajar. Otras en cambio, más de staff, pueden realizar sus tareas de forma remota. Para esta población entran en juego muchas cuestiones. Para mí, es súper importante poder generar un hibrido que permita la construcción de equipo y espacios de creación e innovación. Es imposible tener una reunión de innovación por zoom, cuando muchos hablan a la vez no se escucha nada. Una pregunta que siempre me hacen es sobre la creación de confianza. ¿Cómo creo confianza a distancia? No es lo mismo.

Después hay líderes que dicen cosas como: “los días que la gente está en sus casas no trabajan para nada, para mi ven Netflix todo el día”. La verdad no se si eso es tan así. Obviamente, en todos lados hay vivos, pero sólo hace falta ver las agendas y seguramente están plagadas de reuniones.

Las empresas en Argentina están muy expectantes. Las internacionales miran cual es la bajada desde el exterior para ver si las políticas de presencialidad se adaptan a la realidad local. Las nacionales, en cambio, dependiendo de los accionistas toman diferentes posturas. Hace poco escuché a un accionista decir “acá los hago venir todos los días porque, si les doy home office, no se van a ir los que quiero que se vayan”.

Otras empresas en cambio están intentando implementar estrategias innovadoras para potenciar employer branding. Hay una mini guerra para ver quien da mejores beneficios desde lo híbrido y la compensación en moneda dura. Esto muestra el gran cambio, a raíz de la transformación digital, donde las empresas Argentinas compiten a nivel mundial para captar talento.