Melar, un negocio que da de comer

Melar es una empresa que tiene casi cien años y que provee materias primas -más de 1000 productos entre semillas, frutos secos, verduras deshidratadas, entre otros- y servicios de producción a la industria de la alimentación.

La historia de Melar comienza en 1924 con una pareja de inmigrantes ucranianos, que se dedicaban a la agricultura en su país natal y que una vez radicados en Argentina decidieron incursionar en la apicultura con colmenas en Navarro y Azul, provincia de Buenos Aires.

Hasta 1976, Melar fue una empresa dedicada a la miel, a la producción y a la venta a granel exclusivamente, y con el ingreso al negocio de sus hijos Alejandro y Roberto, ese año comenzaron a fraccionar a través de su marca, Aquel Viejo Cosaco, con envases simples pero llamativos.

Ya en 1986 empieza a exportar miel a Bolivia y Brasil entre otros países; mientras que paralelamente incursionaron en la importación de jalea real y polen adueñándose de un incipiente mercado local con mucha proyección.

La década del 90´ fue de crecimiento e incorporación de nuevos productos hasta que en los 2000 entraron los nietos del matrimonio, Máximo y Mariana a trabajar en la compañía. Siendo ambos profesionales y licenciados en Administración de Empresas, comenzaron a pensar en hacer aún más profesionales los procesos y al personal de la empresa. A partir de ese momento se estableció un plan concreto de crecimiento con proyecciones y estimaciones calculadas. Así, desde aquellos años en los cuales tenían un depósito de 300 m2 enfrente de su casa, en Villa Ballester, luego compraron un deposito de 2000 m² en San Martín una cuadra de la Ruta 8, y actualmente poseen una moderna planta de 15 mil m² AAA, con tecnología de última generación y con certificación libre de gluten en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

¿Por qué cree que Melar es una empresa que ha trascendido en el tiempo más allá de las distintas crisis y etapas que ha tenido nuestro país?

Creo que principalmente porque a pesar de ser una empresa familiar , Melar siempre fue de asumir riesgos e incursionar en nuevos negocios y apostando mucho en la profesionalización y a la flexibilización.

Apoyándonos en nuestros valores, pasión, excelencia, profesionalización, compromiso y un gran diferencial que es siempre buscar la innovación.

¿En dónde cree que está la innovación en la empresa?

A la innovación la veo en distintos planos: uno está asociado a lo que es una empresa multinacional, que tiene que ver con la inversión en maquinaria, tecnología. Tenemos software donde, con mapas de calor, nos ayuda a ser más eficientes con la logística. También contamos con distintos departamentos donde analizamos datos. Por un lado, está lo relacionado con la innovación tradicional, participando en todas las ferias internacionales como la de Dubai, Paris, Shanghái y Colonia (Alemania).

Por otro lado, no dejamos de ver que somos una empresa familiar: innovamos en el relacionamiento, clientes y con las personas que trabajan en la compañía. Tenemos también acuerdos con proveedores. Innovar es también entender a los clientes y no quedarse encorsetado en lo que son los beneficios que les das a todos los clientes: tenés que flexibilizar y pensar en cada cliente en particular.

Parte de la innovación en Melar estuvo en la profesionalización. Hace diez años la compañía tenía menos del 15% del personal profesional; hoy es más del 85%. Innovar es la convivencia de los procesos, la estructura, con la flexibilidad, la cercanía. Ahí está la clave de cómo liderar con la innovación

Por último, ¿cómo está la empresa actualmente y cuáles son los desafíos a corto plazo?

A la hora de pensar en los grandes desafíos, hablando de canales, por un lado estamos desarrollando en la venta a frigoríficos. Por otra parte, hace poco estuvimos en Dubái y abrimos una puerta para exportar a Medio Oriente: estamos dando los primeros pasos, y la exportación a ese destino es un desafío. Si bien vendemos a granel, hay una línea al consumidor final (“EL cosaco”) y el desafío es entrar en las grandes superficies. Innovar en esa línea es fundamental. Y estamos a pasos de certificar como Empresa B: quiere decir que no sólo los objetivos de la compañía tengan que ver con lo económico, sino también en lo social y ambiental.

Con más de 1000 productos de 50 orígenes distintos, además de contar con su propia marca -El Cosaco- en pleno auge y en expansión, con más del 85% de los empleados (no operarios) con título profesional, proveyendo a algunas de las compañías alimenticias más grandes del país y del mundo, con un clima laboral saludable y organizado, con un laboratorio propio y certificaciones de calidad de nivel internacional, con stock permanente y trabajando con seriedad y responsabilidad, Melar se encamina a cumplir 100 años en el país en 2024 con toda la expectativa de seguir creciendo y abasteciendo a un mercado cada vez más competitivo y de calidad.

