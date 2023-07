Matías Olivero Vila: “Argentina atraviesa una tragedia fiscal"

“Gasto lógico, impuestos lógicos, país lógico”. Ese es el lema que guía a Lógica, la entidad que hoy preside Matías Olivero Vila, abogado y contador público, y quien se ha desempeñado a lo largo de su carrera en asesoramiento impositivo liderando el departamento tributario de uno de los estudios jurídicos más importantes del país. Olivero Vila realizó el “International Tax Program” de la Universidad de Harvard (1999-2000); es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, la International Fiscal Association y la International Bar Association (IBA). A su vez ha sido vicepresidente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) y miembro del Consejo Consultivo Honorario de Asuntos Fiscales de la Cámara de Sociedades Anónimas.

Fortuna: ¿Cómo surgió Lógica?

Olivero Vila: Estando en el estudio Bruchou & Funes de Rioja llegó a mí un ranking del Banco Mundial en el que Argentina figuraba como el país con los impuestos más altos del mundo. Se trata de una investigación de Doing Business que analizan 11 áreas de negocios, una de las cuales es impuestos. Lo que me llamó la atención fue que, yo, que estaba dedicado a tributario, no sabía de ese ranking. En realidad, nadie sabía de ese ranking. En aquel momento entendí que había que explotarlo porque iba a servir mucho para el diagnóstico. Comencé a escribir artículos sobre el tema porque me di cuenta de que esta problemática debe ser abordada por todos los sectores de la sociedad, no solo los funcionarios, por ejemplo. Entendí que era necesario un proceso de concientización para que salgamos de este lugar de ser el país con más impuestos en el mundo. Muchos comenzaron a acercarse, hicimos encuentros y así le fuimos dando forma a Lógica. Nos inspiramos en otros movimientos como Vem Pra Rua de Brasil que surgió para concientizar sobre el tema de la corrupción. Otra de las cosas importantes que nos marcó fue la consolidación de la democracia y Semana Santa del 87, esta idea de la gente saliendo e involucrándose en las plazas del país. Llegamos a la conclusión de que cuando hay un cambio de conciencia en el país es porque la gente se involucra y el proceso fue de abajo hacia arriba. Algo similar sucedió con todo lo referido a igualdad de género, fue algo que vino de abajo hacia arriba.

Fortuna: ¿Qué es lo que quieren conseguir?

Olivero Vila: Tenemos clara la foto del presente y la que queremos a futuro. La foto de hoy es un diagnóstico que nosotros llamamos de “tragedia fiscal”, un acto público descontrolado casi duplicado en los últimos 20 años; los impuestos más altos del mundo en los últimos 7 años; la cuarta inflación más alta del mundo en estos momentos.

Argentina es el país los impuestos más altos del mundo y el cuarto con más inflación

Fortuna: ¿Qué significa esto?

Olivero Vila: Esto tiene como resultado dos cosas: por un lado, una caída del 10,9% del PBI per cápita en los últimos 10 años y el 39,2% de pobreza -17 millones y pico de personas, 220 estadios de River Plate de gente en esa situación-. Que hayamos llegado a ese lugar de forma paulatina no deja de ser una tragedia fiscal. Pero esa es la foto. ¿Qué queremos para el día de mañana? Gastos lógicos, impuestos lógicos y un país lógico. Esto no significa que el gasto y los impuestos sean malos, sino que es necesario cierto nivel de lógica.

Fortuna: ¿Cómo empiezan a actuar para que eso suceda?

Olivero Vila: Nos pusimos en manos de un equipo de expertos de comunicación porque es importante difundir estas cifras. Si bien hay mucha gente, muchas ONGs y equipos de los partidos que están trabajando en la redacción del plan de baja de gasto público y de impuestos, no es esa nuestra misión. Nosotros trabajamos para concientizar a la sociedad para que demande estos cambios, los exija y para que esos planes no sean rechazados.

Fortuna: ¿Cómo se logra esa conciencia? ¿A través de qué iniciativas?

Olivero Vila: En cuanto a herramientas, lo hacemos a través de redes, vía pública y prensa. Después, lugares de difusión como foros empresarios y de tipo económico. En vía pública salimos con carteles en el Obelisco, grandes avenidas, medianeras, algo atípico para una ONG que habla de impuestos. En cuanto al cómo, en estos primeros pasos, hemos hecho especial hincapié en lo que son los impuestos en el consumidor quien no sabe qué está pagando. Por ejemplo, hay estudios realizados IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscales), donde han calculado cuánto es el costo impositivo dentro de un alimento -42%- o bebida -48%-. Hay que hacerle entender a la gente que está pagando estos impuestos, y tal vez, sabiendo esto, nunca hubiésemos llegado al último puesto mundial.

La AFIP elevó el piso de retenciones para las operaciones con IVA y Ganancias

Fortuna: ¿Se pueden revertir estas cifras?

Olivero Vila: Nada más adecuado que la alegoría de la rana en el agua hirviendo. El surgimiento de cada vez más impuestos fue un proceso muy lento desde el 2001 que se fue dando en forma imperceptible en cada uno de los sectores y niveles. Empezamos con el impuesto del débito y crédito. Nos acostumbramos. Tenemos vida. Sigamos. Aumentemos ahora el impuesto a las ganancias a la sociedad del 30 al 35. ¿Estamos con vida? Si. Sigamos. Aporte solidario. Sigamos. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo salimos? ¿Se sale gradualmente o súbitamente? Esa es la gran discusión. Mi conclusión es que la experiencia en estos casos es que hay que salir rápidamente. Si vos no tenés conciencia del cambio a la salida, la gente no se sube. Y también es importante que las personas sepan qué impuestos están pagando. Argentina es el único país de Sudamérica que no discrimina los impuestos en ticket de consumo masivo. Si sos una empresa te lo discrimino y el IVA aparece. Si sos una persona votante no te lo discrimino, lo oculto. Cuando le ocultas a alguien el impuesto que paga, no se concientiza, no se involucra ni exige.

Fortuna: Cuesta separar este tipo de debates de lo ideológico. ¿Cómo lo logran?

Oliverio Lima: Creemos que la fuerza de Lógica es su carácter apartidario. Más que apartidario, decimos que es suprapartidario. ¿Qué quiere decir? No hay nada más político que hablar de impuestos y gastos públicos en Argentina. Lógica es apartidario o suprapartidario porque más allá de la elección partidaria de cada uno, nosotros nos estamos moviendo en la que creemos que es la zona de imposible desacuerdo. Tenemos gente que es afín a las ideas liberales, gente del radicalismo, gente de izquierda. Cualquiera sea la ideología o el partido, esto es una tragedia fiscal y estamos todos de acuerdo en solucionarla.

Fortuna: ¿Por qué la política no aborda este tema?

Oliverio Lima: Nos han invitado varios partidos y les hemos dicho muchas gracias, pero no nos vamos a sumar a ninguna mesa chica, porque si llegamos a redactar el mejor proyecto de ley de baja de gasto público y de impuestos, va a rebotar. A menos que antes sí se haga este proceso de concientización fiscal. Por eso no trabajamos desde adentro de ningún partido.

Fortuna: Desde el punto de vista de la comunicación que están llevando a cabo, ¿qué primeros impactos esperan?

Oliverio Lima: Hoy le preguntas a la gente qué le frustra y aparecen la inseguridad y la inflación como los principales temas. Y eso pasa porque son los únicos que ven. Si la gente hace carne de la cantidad de impuestos que está pagando, va a empezar a aparecer en las encuestas. Y si aparece en las encuestas, el político votará en forma acorde. Tiene que empezar a ser un clamor de la sociedad.

Fortuna: Desde el punto de vista de la práctica ¿Qué tan posible es que, en Argentina, con el contexto que atraviesa hoy, estos impuestos sean menores o desaparezcan?

Oliverio Lima: Hay dos prejuicios que le han hecho muy mal al país. El primero es que los impuestos son un tema de ricos y que cualquier reforma pro-inversión es para los ricos y en contra de los pobres. Cuando en realidad, esos impuestos terminan en la góndola. Y si no se pueden transferir a la góndola, el que se traslada es el empresario que se va del país. El segundo prejuicio es que si bajas los impuestos, tenés que bajar el gasto público. Si vos tenés 220 estadios de River sufriendo pobreza, tenés la obligación de hacer una auditoría y revisar bajo todas las alfombras para bajar el gasto público. En Argentina tenemos menos población que Colombia y cuatro veces la administración de ese país. En el sistema previsional tenés más gente en situación de jubilación de excepción que general, 7 puntos de los 12 del PBI son regímenes especiales y los otros 5 de generales. Hay más gente sin los 30 años de aporte que con los 30 años de aporte. Entonces, hay mucho para regularizar, para eficientizar. Además, cuando bajas los impuestos no necesariamente baja la recaudación porque los impuestos más altos del mundo te generan una de las evasiones más altas del mundo. Si los impuestos son tan altos la gente se pasa a la informalidad. Sin embargo, para tomar esta decisión hay que tener agallas y muy claro el diagnóstico. Es cierto que 80% de lo que dije es algo frustrante de escuchar, pero también vemos que esta situación de tragedia es una enorme oportunidad. 100% de inflación y un 40% de pobreza son números grandes para tomar decisiones. El día que el argentino le exija a los gobernantes, a la clase política, un tercio por el tema fiscal de lo que le exigimos a la selección nacional de fútbol, te aseguro que el tema se soluciona.

RM