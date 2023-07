Emiliano Baratz:"Las franquicias representan nuestro crecimiento"

La Pinocha Chocolates nació en Mar de las Pampas en 1996. En aquel momento, Julia Kalogerias, médica pediátrica, y Ana María Terradas, profesora de historia, vivían en Villa Gesell y decidieron incursionar en el mundo del chocolate a partir de algunos viajes tanto fuera como dentro del país, lo que les permitió ir conociendo más sobre el tema.

Pasión. Julia Kalogerias, médica pediátrica, y Ana María Terradas, profesora de historia, fueron las fundadoras de La Pinocha Chocolates.

Así, en un entorno que mucho dista del actual desde el punto de vista de la popularidad para el turismo que hoy tiene la ciudad, y con el bosque y el mar como únicos testigos, comenzaron a desarrollar muchas de las recetas que hoy siguen implementando.

Hoy, 27 años después, la marca vive un momento de crecimiento y expansión apalancada, sobre todo, en su modelo de franquicias. “Desde el año pasado hemos tomado un ritmo muy ágil en la apertura de franquicias en diferentes puntos del país”, comparte Emiliano Baratz, CEO de La Pinocha Chocolates. “Esto hace –agrega- que la demanda de nuestra fábrica aumente y debamos crecer en todos los aspectos, desde la profesionalización de los equipos de trabajo y de los procesos, la inversión, la compra de insumos y la publicidad”.

Un dulce negocio que se expande

En este sentido, Baratz explica que el negocio viene evolucionando muy bien. “Estamos en un momento de mucho trabajo, de plena expansión a través del modelo de franquicias, fortaleciendo nuestra presencia en CABA, en Buenos Aires y en otras zonas fuertes del interior como Santa Fe, Rosario y Córdoba. Y, próximamente, llegaremos a Mendoza”, anticipa.

En paralelo, la compañía ha estado y continúa trabajando fuertemente en el desembarco en España como su primer paso fuera del país. “Nos asociamos a un grupo que opera allí para montar nuestra nueva fábrica, en Málaga, e iniciamos la comercialización de franquicias en ese país”, cuenta. “Al momento ya abrimos en Alicante, Málaga y Fuengirola. Afortunadamente, ya contamos con reservas en otras ubicaciones a lo largo de todo el territorio español”.

Desafíos. La empresa se enfrenta hoy a los desafíos propios de cualquier entidad en crecimiento, de origen 100% nacional que apuesta por el país. “La volatilidad de los precios de los insumos que se traslada a los precios de nuestros productos es uno de los grandes desafíos diarios, aunque consideramos que, en comparación, nuestro producto, que es 100% artesanal, es una propuesta muy tentadora para quien quiere, por ejemplo, hacer un buen regalo o disfrutar de un rico chocolate”, expresa Baratz.

En lo que se refiere al desembarco en España, los retos pasan por la adecuación del libro de recetas para tener un abanico de opciones más cercanas al paladar español. A su vez, el CEO, cuenta: “Debimos comprender el mercado en función de las fuertes y diversas costumbres de cada región. A diferencia de lo que sucede entre las provincias de Argentina, en España cada región tiene diferencias sustanciales como, por ejemplo, festejar días comerciales en fechas diferentes. Por último, el ritmo de trabajo es totalmente diferente. La adrenalina y el sentido de ‘urgencia’ con el que convivimos a diario en Argentina, en España no existe”.

Variedad. La Pinocha adecúa su libro de recetas para tener un abanico de opciones más cercanas al paladar de cada región.

Internacionalización. La Pinocha Chocolates está enfocada en poder replicar la experiencia de España en otros destinos. Para eso, analiza la posibilidad de comercializar su propia red de “Master Franquiciados regionales”. ¿Cómo funcionaría esto? “Ellos, know how mediante, podrían adquirir zonas determinadas a nivel país o región donde aún no hemos llegado para poder explotar nuestra marca y producto de manera integral”, explica el directivo.

“Estamos en un momento de plena expansión y vamos a continuar en esta línea”, sigue. “En España ya tenemos confirmada la apertura en el Shopping Miramar de Fuengirola. A diferencia de las anteriores, este será el primero de muchos en formato isla, que vamos a tener en el exterior. Por último, desde julio o agosto en adelante estaremos abriendo en otras ciudades como Valencia y Madrid, por nombrar algunas”.

En Argentina también habrá novedades. “Continuando con nuestro plan de federalización, estaremos abriendo en Mendoza en muy poco tiempo”, concluye Baratz.