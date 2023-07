"The Plantisserie", el restaurante vegano que revoluciona Miami

María Alemann y Luciano Gatti, son una pareja de argentinos que viven en Miami, Estados Unidos. Ambos son dueños y fundadores de "The Plantisserie", un restaurante de comida vegana y orgánica elaborada de forma casera y artesanal, y que conjuga tradición con distintas culturas del mundo.

"Solo usamos ingredientes de primera calidad, libres de pesticidas, agroquímicos, colorantes y conservantes", recalca la pareja. "Al mismo tiempo ofrecemos y promocionamos productos elaborado por artesanos y productores locales, contribuyendo de esta forma a la comunidad", agregan.

En cuanto al plan de iniciar un negocio, Gatti comenta que "la idea surgió en 2014 cuando María, (embarazada de Vicentino, nuestro primer hijo) comenzó a probar varias recetas en casa: convertía recetas de comidas clásicas en su alternativa vegana". Asimismo, detalla que al año siguiente comienzan a producir mayores cantidades que le vendían a amigos y conocidos, en el formato de "meal plans" congelados.

"Ese mismo año, fundamos la compañía y comenzamos a ofrecer nuestras comidas en los distintos "Farmers Markets" de Miami Dade", explican. El éxito de los platos fue tal que los clientes, fascinados con los sabores, preguntaban ¿Dónde esta su restaurante?. "Fue ahí donde se gesto la idea de abrir un local propio", aseguran.

Así, en 2019, con el apoyo de los clientes, socios, amigos de la comunidad y familiares, "The Plantisserie" abrió sus puertas en el distrito "Little River", ubicado en "Little Haiti", un barrio muy antiguo de la ciudad estadounidense que está en pleno auge y desarrollo. De hecho, desde hace ya un par de años, se puede encontrar distintas opciones gastronómicas, galerias de arte y talleres de artistas locales.

Actualmente, trabajan en el restaurante 11 las personas. La idea a futuro es abrir dos locales más y de esta forma expandir el concepto a otras áreas importantes de Miami.

¿Cuál es el menú de " The Plantisserie"?

"El menú esta compuesto por una extensa variedad de opciones de alimentos frescos, orgánicos, nutritivos y sobre todo, muy sabrosos", comentan los orgullosos dueños de " The Plantisserie". A continuación, cuentan que tiene más de 30 opciones entre platos principales, acompañantes y ensaladas.

Los platos mas vendidos son: Lasagna (Gluten Free), Shepherd’s Pie (pastel de papas). Ambas recetas fueron incluidas en el libro "The Blue Zones American Kitchen: 100 Recipes to Live to 100” del famoso periodista de National Geographic, Dan Buettner.

Otros platos muy vendidos son: Veggie Coconut Curry y Quinoa Fungi Risotto. Ofrecemos también 12 sabores de Empanadas Vegan y 6 sabores de Pizzas regulares y Gluten Free.

Tal es el éxito del menú que, en el 2022, fueron votados por la gente como el mejor vegan restaurante de Miami en la encuesta anual que realiza la revista Miami New Times Magazine. Un honor que fue ratificado de nuevo en 2023.

