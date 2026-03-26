Grupo IRSA desarrollará un nuevo edificio de oficinas para Mercado Libre

Mercado Libre y Grupo IRSA llegaron a un acuerdo para el desarrollo de un edificio de oficinas en Polo DOT, en el barrio de Saavedra, Ciudad de Buenos Aires.El proyecto contempla una inversión total de más de US$ 50 millones, destinada tanto al desarrollo como al equipamiento de oficinas, sobre una superficie de 15.000 m², de los cuales gigante tecnológico dará uso a 12.000 m².

El edificio se desarrollará como una ampliación del edificio Zetta y se integrará al ecosistema de usos mixtos que caracteriza el Polo DOT. La obra comenzó a principios de marzo y se estima que estará finalizada en un plazo de 30 meses.

Mercado Libre anunció la creación del mayor centro de almacenamiento del país

“Desde la pandemia a hoy triplicamos la cantidad de empleados en la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo una política de presencialidad más baja que el promedio del mercado. Queremos consolidar un entorno de trabajo que fomente la innovación, el bienestar y la cultura, y para eso creemos que es clave contar con espacios que potencien el encuentro entre equipos. Este nuevo desarrollo acompaña ese crecimiento y se da en el marco de la inversión de USD 3.400 millones que anunciamos para este año en la Argentina, con la que seguimos apostando al país a largo plazo.”, señaló Juan Martín de la Serna, Presidente de Mercado Libre Argentina.

Desde Grupo IRSA también destacaron el valor del desarrollo como un nuevo hito urbano para la Ciudad. “Este proyecto representa un paso más en la evolución del Polo DOT como un ecosistema urbano de usos mixtos, pensado para generar una comunidad dinámica donde las personas puedan vivir, trabajar, resolver su día a día con una propuesta completa de compras, servicios y entretenimiento, y disfrutar tiempo libre con amigos. Nuestro foco siempre está puesto en animarnos a innovar sobre las tendencias del mercado, diseñando entornos que acompañan nuevas formas de habitar la ciudad. Cada espacio se concibe como parte de una propuesta flexible e integrada, pensada para generar encuentros y nuevas experiencias”, afirmó Jorge Cruces, CIO de Grupo IRSA.

RM