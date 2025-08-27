En la primera semana de octubre se inaugura Palermo OFF, el nuevo proyecto del Grupo IRSA destinado a captar el interés del público juvenil. El espacio contará con propuestas de moda y gastronomía y espera convertirse en un punto de encuentro y una oportunidad de amplificación para marcas emergentes que buscan dar un salto comercial.

Estará ubicado en el barrio de Palermo donde antes funcionaba el "Paseo del Sol", a tan solo unos metros del Alto Palermo Shopping. En sus 2.000 metros cuadrados estarán emplazados 18 tiendas y una terraza gastronómica. Algunas de las marcas que ya anunciaron su participación en el proyecto son: Bullbenny, Revolver, Bolivia, New Era, Top white, Calipsian, Gianni di Paolo, Boho y Chini.

En cuanto a lo que se refiere a los comercios de comida, quienes visiten el espacio podrán optar por Cuervo, Orno Pizza, Nacha, Kotaro, B’ Moodie y la heladería Gaviota.

El Grupo IRSA anunció una nueva adquisición: ¿De qué se trata?

Reconversión del "Paseo del Sol"

El Grupo IRSA invirtió junto a los locatarios más de u$s3.000.000 en la revalorización del inmueble y su puesta a punto. En ese sentido, se desarrolló una nueva arquitectura, tomando como base lo existente pero anexando desde trabajos de herrería para la fachada e interiores, reacondicionamiento de los locales, instalaciones eléctricas generales, nuevas cenefas, creación de canteros y espacios verdes, mobiliario y luces de exterior. También se destaca la puesta a punto y habilitación de una terraza exterior.

“Palermo OFF es un espacio multipropósito que reúne propuestas de indumentaria y gastronomía, con un espíritu comunitario. Se trata de un punto de encuentro disruptivo que amplía la experiencia del shopping y lo conecta con el entorno barrial” dijo Florencia Cortés, center Manager de Alto Palermo y líder del proyecto Palermo OFF.

Grupo operador de shoppings lanza su programa para jóvenes profesionales

Desde el Grupo IRSA estiman que, con la adquisición de los espacios y esta nueva apertura, se generarán más de 200 puestos de trabajo de manera directa e indirecta.

“Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta propuesta integral. Cuando empezó el proyecto nos propusimos seguir desarrollando el barrio de Palermo para ofrecer cada vez más opciones donde todos tengan su lugar”, agregó Cortés.

RM